Inter-Napoli, il divieto non ferma i tifosi: quanti napoletani ci saranno a San Siro

Il divieto imposto ai tifosi della SSC Napoli residenti nella regione Campania non ferma il supporto per gli uomini di Antonio Conte: in arrivo a San Siro tanti supporters da ogni parte d’Italia.

Quella contro l’Inter è una sfida che può dire tanto per il Napoli, ma per tutta la Serie A: ad affrontarsi nel posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A saranno la prima e la seconda della classe. Gli uomini di Antonio Conte (grande ex della sfida) vorranno rifarsi dopo la batosta contro l’Atalanta di domenica scorsa, mentre i nerazzurri vogliono portarsi a casa il sorpasso sulla capolista, che ora dista un solo punto.

Per uscire dallo stadio San Siro con un risultato positivo, magari i tre punti, servirà la versione migliore del Napoli, capace di un inizio di stagione pressoché perfetto, al netto dei passi falsi con l’Hellas Verona e, per l’appunto, con l’Atalanta. Immancabile sarà il supporto da parte dei tifosi azzurri, malgrado il divieto da parte degli organi competenti di trasferta per tutti i residenti nella regione Campania. Tanti tifosi da ogni parte di Italia sono pronti ad accorrere a San Siro per sostenere i propri beniamini in una sfida che non si preannuncia certamente facile.

Verso Inter Napoli, tifosi azzurri da pelle d’oca: il dato sulle presenze degli ospiti

Quanti tifosi della SSC Napoli saranno presenti allo stadio San Siro per l’attesissima sfida contro l’Inter, che caratterizzerà la dodicesima giornata del campionato di Serie A? Il divieto di trasferta per i residenti in Campania avrebbe potuto ridimensionare la risposta dei supporters di fede azzurra, ma non è affatto così.

A fare il punto della situazione è La Repubblica oggi in edicola, spiegando che in realtà saranno molti i tifosi del Napoli che saranno allo stadio San Siro per i propri beniamini. Di seguito, quanto evidenziato dall’edizione Napoli della medesima fonte:

“La vendita è partita lunedì e in 48 ore l’andazzo è abbastanza chiaro: sono stati acquistati 2 mila biglietti dai tanti sostenitori azzurri che abitano praticamente ovunque. In tanti hanno confermato la loro presenza: Lombardia ovviamente, ma anche Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Liguria e Toscana. C’è la possibilità concreta di arrivare al sold out (4 mila presenze) e garantire alla squadra di Conte un sostegno importante nonostante l’assenza dei tifosi provenienti da Napoli”.

Nonostante l’assenza di tifosi dalla Campania, non è affatto da escludere la possibilità che ci possa essere un sold out per i biglietti messi a dispozioni degli altri supporters.