Trappolone Inter, Inzaghi già pensa alla mossa per battere il Napoli di Conte

L’Inter è impegnata in Champions League per sfidare l’Arsenal, in un big match che potrebbe riservare tante sorprese: Inzaghi però pensa al turnover per la gara contro il Napoli

Essere primi in classifica durante la sosta per gli impegni delle Nazionali non ha eguali. Lo sa bene Antonio Conte, che dopo aver strappato i tre punti contro il Como al Maradona, ha tirato un sospiro di sollievo e si è goduto quei giorni successivi in vetta alla classifica, lontano dalle polemiche e particolari pressioni.

L’Inter ha bisogno proprio di ritrovare quel tipo di serenità e slancio, dopo qualche prestazione non troppo convincente e un paio di blackout che sono costati punti pesanti. Simone Inzaghi non vuole fallire l’appuntamento di San Siro, valido per la dodicesima giornata di Serie A, che può permettere ai nerazzurri di scavalcare la squadra di Conte e restare in vetta alla classifica di Serie A almeno fino al rientro dalla sosta.

Per questa ragione, in ottica Champions League ci saranno grossi cambiamenti: infatti, l’undici titolare dell’Inter subirà una grossa rivoluzione, Inzaghi risparmierà almeno 5 titolarissimi.

Inzaghi pensa a Inter-Napoli e prepara il turnover

Stando a quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, a poche ore dal big match contro l’Arsenal in Champions League, Simone Inzaghi starebbe valutando un ampio turnover per risparmiare alcuni titolarissimi che scenderanno in campo a San Siro per Inter-Napoli. Un turnover ragionato, permesso anche dal nuovo format della competizione internazionale.

Infatti, con due partite in più a disposizione e senza l’obbligo di centrare la prima o la seconda posizione per passare il turno del girone, mister Inzaghi starebbe valutando una formazione rimaneggiata per sfidare l’Arsenal di Arteta. Tra i titolari non sono stati provato Bastoni, Dimarco, Acerbi, Mkhitaryan e Thuram. Questi saranno quasi certamente schierati dal primo minuto contro il Napoli per il campionato.

In Champions, dunque, più spazio alle seconde linee, se così è possibile definirle visto il tasso tecnico. In difesa si rivedrà De Vrij con Pavard; Darmian sulla fascia; Zielinski a centrocampo al posto dell’armeno e in attacco la coppia Lautaro Martinez-Taremi, con l’iraniano ancora una volta premiato titolare in Europa. Stravolgimenti tattici pochi, ma in termini di uomini è una vera e propria rivoluzione. L’Inter, in confronto al Napoli di Conte, non arriverà freschissima alla gara di campionato. Ecco allora che Inzaghi proverà con questa mossa a sorprendere sia l’Arsenal che il Napoli.