“Sono giorni caldissimi”, intesa vicina con De Laurentiis

Si cerca l’intesa vicina con il Napoli di De Laurentiis e nei prossimi giorni potrebbero esserci grandi novità: lo stadio Maradona è pronto alla rivoluzione

La città di Napoli è pronta al salto verso una nuova dimensione grazie al restyling dello stadio Maradona e secondo le ultime indiscrezioni il progetto è stato già affidato ad un architetto.

Da giorni si discute del futuro dell’impianto di Fuorigrotta, specialmente vista la candidatura della città per ospitare alcune partite degli Europei 2032, quando l’Italia sarà Paese organizzatore al fianco della Turchia. Per la competizione internazionale servirà uno stadio all’altezza e il Maradona dovrà essere riqualificato e restaurato in qualche modo. Così, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il Comune di Napoli e il club di De Laurentiis sono a lavoro per cercare l’intesa. “Sono giorni caldissimi per il restyling dello stadio“, sottolinea l’emittente radiofonica. E il progetto sarà affidato all’architetto Gino Zavanella.

Dunque, il sindaco Manfredi candida la città ad EURO 2032. Per poter superare tutti gli ostacoli servirà trovare accordo anche con la SSC Napoli. In caso di lavori all’impianto, bisognerà capire se la squadra azzurra potrà continuare a giocare al Maradona o dovrà trovare un piano alternativo e traslocare momentaneamente altrove.