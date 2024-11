Rudi Garcia cerca squadra: novità sul ritorno in Francia

L’ex allenatore del Napoli Rudi Garcia cerca una nuova avventura: novità sul suo ritorno in Ligue 1

De Laurentiis ha voltato pagina. E l’ha fatto nella maniera più drastica possibile, cambiando completamente registro affidando la squadra ad Antonio Conte. Ed era inevitabile prendere una decisione così importante a seguito di un anno disastroso.

Tra i complici dell’annata storta, bisogna citare la gestione Rudi Garcia, che ha trascinato il Napoli nei profondi abissi. Mazzarri e Calzona non sono riusciti a dare la sterzata richiesta dalla proprietà e così il club azzurro ha terminato il campionato al 10° posto dopo aver vinto lo Scudetto pochi mesi prima.

A seguito dell’esonero, Garcia è rimasto senza squadra e sotto contratto con la società partenopea. Nelle ultime settimane, il suo nome è stato accostato al Rennes, alla ricerca di un nuovo allenatore per sostituire Julien Stéphan, in grossa difficoltà. La formazione rossonera viaggia al 13° posto in classifica e ha bisogno di uno scossone. L’ex dirigente del Milan Frederic Massara era pronto per investire su Garcia, ma nelle ultime ore questa pista si sarebbe raffreddata. Secondo il portale transalpino RCM Sport, restano valide le piste Sergio Conceicao e Habib Beye.

Il tecnico francese è fermo ormai da un anno e prima del Napoli aveva accettato la proposta araba, salvo rescindere il proprio contratto a causa del deteriorare dei rapporto con club e giocatori. Garcia non allena in Francia dal 2021, quando concluse l’esperienza con il Lione senza centrare la qualificazione in Champions League.