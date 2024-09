Torna a parlare Garcia: “Decisioni prese in fretta”, stoccata al Napoli?

Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli, è tornato a parlare dopo un lungo periodo di silenzio, stoccata ai partenopei tra le sue dichiarazioni?

Una ripartenza netta quella avuta dal Napoli. Da quando in panchina è arrivato Antonio Conte, la formazione azzurra ha cambiato totalmente marcia. Sia per proposta di gioco, che per convinzione e attitudine, i partenopei sembrano essere tornati una squadra in grado di far sognare i propri tifosi.

La passata stagione è ormai alle spalle, un’annata dove non ha funzionato praticamente nulla a partire dalla scelta degli allenatori, gli acquisti di calciomercato, le decisioni societarie e anche l’atteggiamento degli stessi calciatori. Senza dimenticare il decimo posto finale in classifica. Da Garcia a Calzona, passando per Mazzarri. Con nessuno di questi allenatori in panchina il Napoli è mai sembrato una formazione in grado di lottare per il vertice del campionato italiano. Tra i tre, comunque, ad aver ottenuto i risultati migliori è stato proprio Rudi Garcia, che quanto meno aveva lasciato la squadra al quarto posto e quindi in piena posizione valida per la conquista della Champions League.

Intervista a Rudi Garcia, parla della Roma, ma manda anche un messaggio al Napoli?

Proprio l’allenatore francese è tornato a parlare. L’ha fatto questa sera nel corso della consegna del Premio Colalucci 2024, tenutasi al Circolo Antico Tiro a Volo ai Parioli di Roma, per ricordare lo storico fondatore del giornale il “Il Tifone”. Rudi Garcia ha rilasciato alcune parole ai giornalisti presenti.

In particolare, ai microfoni di calciomercato.it, il tecnico si è soffermato sul momento della Roma e sull’esonero di Daniele De Rossi, nonostante i buoni risultati ottenuti nella scorsa stagione con il club giallorosso. Ecco quanto evidenziato:

“Seguo il campionato, soprattutto la Roma. Mi è dispiaciuto per De Rossi. Non sono solo i risultati che hanno portato a questa decisione. Nel calcio le decisioni si prendono troppo in fretta”.

Un messaggio che per qualcuno è sembrano anche una stoccata proprio alla sua ex squadra, ovvero il Napoli. L’allenatore francese – come detto – è stato alla fine il migliore dei tecnici che si sono susseguiti sulla panchina azzurra nella stagione passata. Il suo pensiero, per quanto condivisibile, potrebbe essere ricondotto alla decisione del Napoli di esonerarlo, seppur in quel momento la squadra partenopea fosse saldamente al quarto posto in classifica.

Dopodiché Garcia ha parlato anche di un suo possibile ritorno in Serie A e in particolare alla Roma, non escludendo nessuna possibilità. Anche se – ha aggiunto – per ora questa opportunità non si è mai manifestata.