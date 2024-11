Mazzarri, possibile ritorno in panchina: può affrontare subito il Napoli

Walter Mazzarri potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A: il tecnico di San Vincenzo potrebbe ritrovarsi contro il “suo” Napoli in una delle primissime uscite.

La sconfitta contro l’Atalanta per 3-0 è certamente una batosta ancora dura da digerire, ma l’inizio di stagione del Napoli sotto la guida di Antonio Conte può essere definita positiva, considerando che all’alba della dodicesima giornata del campionato di Serie A gli azzurri sono ancora al primo posto in classifica. La prossima sfida contro l’Inter potrà dire molto sulle ambizioni Scudetto degli azzurri, ma al momento il cambio di passo rispetto alla scorsa stagione è dir poco netto.

Anche i tifosi hanno supportato i propri beniamini dopo il fischio finale di Napoli – Atalanta, a dimostrazione di come lo spirito dimostrato dagli azzurri in questa prima parte di stagione sia di gradimento a tutta la piazza. Una squadra dall’atteggiamento totalmente rivoluzionato: considerando quanto successo lo scorso anno, non era affatto scontato. Lo sa bene Walter Mazzarri, che ha allenato gli azzurri per qualche mese prima dell’esonero e del conseguente arrivo di Francesco Calzona. Il tecnico di San Vincenzo, però, potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A: ci sarebbe in ballo un clamoroso ritorno al Torino.

Serie A, Mazzarri verso il Torino? Il derby contro la Juve può essere decisivo

Walter Mazzarri si appresta a fare il suo ritorno in panchina? L’ex tecnico del Napoli sarebbe tenuto d’occhio dal Torino, nel caso in cui dovesse essere presa la decisione di cambiare la guida tecnica.

A fare il punto della situazione è il portale calciomercato.com, secondo cui nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti fitti con l’allenatore toscano e il suo entourage. “Il tecnico di San Vincenzo è voglioso di tornare in pista e rimettersi in gioco dopo l’avventura bis al Napoli della passata stagione”, si legge a tal riguardo, ritenendo quella di Mazzarri la candidatura in pole in caso di esonero di Vanoli. Ore decisamente caldissime per il presidente Urbano Cairo, chiamato a prendere una decisione delicata in uno scenario di forte contestazione.

In caso di accordo tra le parti, Mazzarri potrebbe quasi subito affrontare il Napoli nella sfida in programma a Torino il prossimo 1° dicembre. Lì dove la sua panchina, nella sua seconda esperienza all’ombra del Vesuvio, vacillò pesantemente in seguito al 3-0 della scorsa stagione incassato davanti agli occhi di Antonio Conte, in quel giorno presente allo stadio da semplice spettatore.