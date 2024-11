Il Napoli fissa il prezzo di Osimhen: l’annuncio di Manna

Dopo un buon approccio con la Turchia e con il Galatasaray, a Istanbul parlano solo dell’attaccante nigeriano: il Napoli fissa il prezzo di Osimhen

L’impatto di Osimhen in Turchia, con la maglia del Galatasaray, è stato devastante. Nessuno può mettere in dubbio le sue doti tecniche e atletiche. È stato idolo dei napoletani, simbolo dello Scudetto riportato a Napoli dopo 33 anni. Il primo dopo Maradona. Ma le strade si sono separate, dopo un rinnovo del contratto a 10 milioni di euro a stagione. Ed un burrascoso finale nella finestra dedicata al calciomercato.

Il Galatasaray è primo in Super League, anche grazie alle reti segnate dall’attaccante di proprietà del Napoli. Fino a questo momento, Osimhen ha segnato 4 gol in campionato, ma è stato decisivo in Europa con due assist nella prima partita contro il Paok. E così, il club di Istanbul starebbe seriamente pensando a riscattare il bomber.

Cessione Osimhen, Manna fissa il prezzo

Al portale turco TRT Spor, il direttore sportivo del Napoli ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro di Osimhen: “Il Galatasaray può acquistare Victor pagando 75 milioni di euro“. Dunque, il club azzurro ha fissato la cifra che libererà il centravanti. Una somma piuttosto elevata, ma non ci saranno sconti per il miglior calciatore africano del 2023.

I tifosi del Galatasaray sono piuttosto entusiasti della possibilità che Osimhen possa restare a giocare in Turchia anche dopo la prossima estate. Al momento, l’accordo tra Galatasaray e Napoli è di un prestito secco. Ma le due società possono trattare liberamente nei prossimi mesi, al netto delle volontà dell’attaccante.