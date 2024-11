“Ho detto no al Napoli”, rivelazione a sorpresa: poteva arrivare dall’Inter

“Ho detto no al Napoli: potevo arrivare in prestito dall’Inter”: il retroscena di calciomercato svelato in diretta coglie di sorpresa tutti i tifosi del club partenopeo.

In seguito alla batosta rimediata in casa contro l’Atalanta (3-0 il risultato finale, in favore dei bergamaschi), il Napoli ha voglia di riscatto e vuole rifarsi nel match contro l’Inter. A Milano, gli azzurri hanno la possibilità di allungare nuovamente a più quattro lunghezze sulla squadra di Simone Inzaghi, che intanto ha tutti i pensieri proiettati per la sfida di UEFA Champions League contro l’Arsenal.

A pochi giorni dalla sfida tra Inter e Napoli, spunta un retroscena a sorpresa legato al calciomercato: a uscire allo scoperto è stato l’ex portiere Sebastien Frey, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC. Nel corso del suo intervento a Voce Azzurra, l’ex estremo difensore ha svelato di essere stato vicino, in passato, alla maglia azzurra, salvo poi scegliere di accasarsi all’Hellas Verona. Un retroscena che coglie tutti di sorpresa e che fino a ora non era ancora emerso, considerando che si tratta di uno dei portieri più importanti di inizio millennio nel campionato di Serie A.

Frey: “Vicino al Napoli? Nella stagione 1999-2000, ma ho scelto il Verona”

Sebastien Frey, ex portiere, ha parlato ai microfoni della trasmissione Voce Azzurra, in onda su Radio CRC (emittente partner della SSC Napoli).

Di seguito, quanto svelato dal diretto interessato a tal riguardo:

“Io vicino al Napoli? Nella stagione 1999-2000 andai al Verona in prestito dall’Inter. Le squadre interessate a me erano il Verona e il Napoli, ma scelsi la squadra veneta perché era più vicina a casa. Napoli, però, è una piazza calda e ti dà delle motivazioni incredibili che a me piacciono. Mi sarebbe piaciuto giocare qui ed sarei stato molto curioso di vivere un’esperienza nella squadra partenopea”.

Frey, dunque, avrebbe potuto vestire la maglia della SSC Napoli: un retroscena davvero sorprendente che arriva a poche ore dalla sfida contro l’Inter, un match che può dire molto sulle ambizioni Scudetto della squadra di Antonio Conte e che può dare indicazioni molto importante sull’andamento possibile della lotta per lo Scudetto. Ancora qualche giorno di pazienza e i tifosi potranno immergersi nella tensione che soltanto un big match tra Inter e Napoli può regalare: intanto, il retroscena svelato da Frey, accende la sfida nelle sue tappe di avvicinamento.