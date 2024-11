“Napoli? Ci giocheremo il primo posto”, il calciatore lancia la sfida agli azzurri!

La settimana appena iniziata avrà un sapore molto particolare. Infatti, domenica sera è in programma il big match tra Inter e Napoli a San Siro.

Sono giorni molto intensi quelli che precedono la super sfida tra Inter e Napoli. Le due squadre saranno faccia a faccia nel prossimo weekend, quando gli azzurri viaggeranno verso Milano per un appuntamento epico. L’importanza della partita è aumentata ancor più nelle ultime ore grazie alla “caduta” dei partenopei contro l’Atalanta. Infatti, la Dea non ha solo sconfitto a domicilio la squadra di Antonio Conte, ma ha anche riaperto la corsa scudetto. Non a caso, ci sono diverse squadre racchiuse in pochissimi punti, ma in modo particolare l’Inter è ad una sola lunghezza dalla vetta.

Per tutti i motivi sopracitati, è possibile captare l’importanza della sfida tra Inter e Napoli. Gli azzurri, in caso di sconfitta, perderebbero il primato dopo diverse giornate al comando. A tal proposito, durante la settimana appena iniziata dovrà essere Antonio Conte a risollevare il morale della sua squadra. Intanto, i nerazzurri hanno battuto il Venezia e son già concentrati sulla prossima sfida di Champions League. Ciò nonostante, però, un giocatore ha lanciato la sfida ai partenopei.

Mkhitaryan: “Contro il Napoli sarà una partita davvero speciale”

Inter-Napoli non è mai una partita qualunque, ancor più quando in palio c’è la vetta della classifica. Infatti, è proprio ciò che avverrà domenica sera a San Siro, quando le due squadre si giocheranno il primo posto. La sconfitta degli azzurri ha riaperto il discorso scudetto, motivo per il quale i lombardi hanno risposto con una vittoria ai danni del Venezia. Ora la distanza è minima (1 solo punto) e domani c’è lo scontro diretto. Intanto, Henrik Mkhitaryan ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Dazn” analizzando gli obiettivi della squadra in vista del big match. Di seguito le sue parole.

“Per ora pensiamo all’Arsenal, poi avremo tempo per lavorare anche sul Napoli. Intanto, posso dire che sarà sicuramente una partita molto speciale. Ci giocheremo il primo posto in classifica. Ora però bisogna essere concentrati sulla Champions League”.

Le parole dell’armeno sono molto importanti ai fini del match. Infatti, il calciatore conosce l’importanza della sfida e sta provando a caricare i suoi compagni di squadra per quella che si presenta come una grandissima occasione. Naturalmente, anche in caso di vittoria il discorso scudetto rimarrebbe aperto, ma al comando però non ci sarebbe più il Napoli di Antonio Conte.