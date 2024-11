Inter-Napoli? La risposta di Inzaghi è sorprendente: l’intervista

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi interviene sulla super sfida di scena a San Siro contro il Napoli, incredibile: la sua risposta spiazza tutti.

Domenica difficile per il Napoli, punito pesantemente dall’Atalanta ma non solo. Ad aumentare i rimpianti dei tifosi azzurri, in seguito alla sconfitta per mano degli orobici, è il successo da parte dell’Inter. Grazie ai tre punti conquistati con non poche difficoltà – gol annullato al Venezia al 99′ – i nerazzurri compiono un notevole balzo in classifica riducendo notevolmente il gap. I ragazzi di Simone Inzaghi distano ora una sola lunghezza, scenario che suscita timore nel cuore dei supporters azzurri. Ad attendere i partenopei, infatti, è la super sfida di domenica sera di scena a San Siro, proprio contro l’Inter. Un appuntamento imperdibile, su cui si è inevitabilmente espresso il tecnico dei nerazurri.

Inter-Napoli alle porte, Inzaghi a sorpresa: “Penso all’Arsenal”

Il Napoli, dopo la sconfitta odierna, ha perso più di qualche certezza. La prima è la tranquillità dettata dalla classifica, che ora vede l’Inter lontana di un solo punto a una settimana esatta di distanza dallo scontro diretto. Proprio sul tema è inevitabilmente intervenuto Simone Inzaghi, che ai microfoni di DAZN ha sottolineato:

“Napoli? Tra un paio di giorni saremo in campo con una delle squadre più forti d’Europa, in questo momento il mio pensiero va all’’Arsenal. Contro gli azzurri non sarà decisiva”.

Quello di San Siro sarà un appuntamento imperdibile per il Napoli, chiamato alla reazione dopo la debacle subita dalla Dea. Gli azzurri, approfittando della settimana ideale e dell’imminente impegno in Champions dei campioni d’Italia in carica, avranno modo di studiare e preparare al meglio il super match. Dal fronte nerazzurro – e anche quello partenopeo – si attendono notizie sulle condizioni fisiche di Alessandro Bastoni, uscito per un problema di natura fisica nella gara da poco conclusa. Per il difensore, tuttavia, potrebbe trattarsi di semplici crampi che garantirebbero la presenza in mezzo al campo contro il suo ex allenatore, Antonio Conte.

I tifosi napoletani sperano in una reazione immediata che consenta di uscire dalla sfida con buone notizie e una significativa iniezione di fiducia, aspetto di fondamentale importanza. Perdere il primato in classifica potrebbe, infatti, rappresentare un fattore psicologico decisamente complicato da affrontare nonostante la conquista dello Scudetto non sia il principale obiettivo stagionale. D’altra parte, siamo ancora a una settimana di distanza dall’incontro e, come al solito, il giudice finale sarà il terreno di gioco.