Serie A, l’Inter passa contro il Venezia: come cambia la classifica del Napoli

L’Inter di Simone Inzaghi riesce a portare a casa i tre punti contro il Venezia, in attesa della prossima sfida del campionato di Serie A in programma contro la SSC Napoli.

Una domenica sicuramente da non ricordare per il Napoli, uscito sconfitto dal lunch match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A contro l’Atalanta. Un 3-0 che ha fatto male alla squadra azzurra, che comunque riesce a mantenere il primato in classifica, in solitaria. Su questo, evidentemente, punterà Antonio Conte al ritorno a Castel Volturno, dove la squadra partenopea preparerà il prossimo big match contro l’Inter.

La compagine nerazzurra ha, d’altro canto, accorciato il distacco nei confronti del club azzurro, grazie alla vittoria contro il Venezia per 1-0. Decisiva la rete di Lautaro Martinez nella seconda frazione di gioco, che ha regalato al tecnico Simone Inzaghi tre punti molto importanti. Ora l’Inter è a solo un punto dal Napoli e pregusta il sorpasso nel big match di domenica prossima, valido per la dodicesima giornata di Serie A, ma la classifica si è resa più corta anche in seguito ai risultati dagli altri campi, con la mini fuga dei partenopei che è stata parzialmente limitata.

News SSC Napoli, l’Inter accorcia in classifica: la FOTO

L’Inter vince contro il Venezia e adesso può tornare a vedere più da vicino il Napoli in classifica, che resta comunque al primo posto in solitaria malgrado la sconfitta di quest’oggi contro l’Atalanta.

Ma la classifica, proprio alle spalle della squadra di Antonio Conte, cambia anche in virtù degli altri risultati: la Fiorentina ha infatti accorciato il distacco a meno tre lunghezze, dopo la vittoria odierna in casa del Torino per 1-0 (decisivo il gol di Kean). La squadra Viola così va a pari punti proprio con l’Atalanta, confermando quello che è il suo momento di forma straordinario. A seguire c’è la Juventus a ventuno punti (dopo che ha vinto contro l’Udinese, ndr) e la Lazio a diciannove (vittoria contro il Como per 5-1).

Il Napoli esce da questo turno del campionato di Serie A con un messaggio molto chiaro: servirà un rendimento super per evitare l’assalto della concorrenza, che in questo prima parte di stagione si preannuncia molto agguerrita e che non può far dormire sonni tranquilli Antonio Conte e i suoi, considerando anche l’obiettivo minimo dichiarato da club e allenatore (ossia la Champions League, ndr).