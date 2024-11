Politano a DAZN: “Dobbiamo tenere i piedi per terra. Noi primi perchè ce lo siamo meritati!”

Matteo Politano ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN commentando la sconfitta del Napoli al Maradona contro l’Atalanta.

Il Napoli esce leccandosi le ferite dal Maradona. La sconfitta contro l’Atalanta è maturata con una prestazione negativa, che ha visto coinvolti praticamente tutti gli azzurri: valutazioni negative per tutti, nessuno è riuscito a rispondere sul campo a quello che è stato lo strapotere mostrato dai ragazzi di Gasperini.

Matteo Politano ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che questa partita sarebbe stata difficile, perchè marcano uomo su uomo forte. Nonostante ciò abbiamo fatto un buon primo tempo, con un buon gioco e creato tante occasioni da gol. L’Atalanta però ha concretizzato le due occasioni avute”, ha detto l’attaccante azzurro.

Napoli, il commento di Politano nel post partita

Passaggio poi anche sulla prossima partita contro l’Inter: “Dobbiamo tenere i piedi per terra, il campionato è lunghissimo e ci sono tante squadre forti. Noi pensiamo a noi stessi e proviamo a preparare questa gara importante, oggi l’Atalanta ha dimostrato di essere una squadra fortissima e sarà difficile per tutti affrontarli”, ha ancora detto Politano.

L’attaccante azzurro è stato imbeccato anche sulla chiave tattica e quella che è la sua posizione all’interno dello scacchiere di Conte: “Più ruoli? Io provo a fare tutto ciò che mi chiede il mister in campo, anche in fase difensiva, poi magari quando sono stanco gli chiedo il cambio”.

“A Milano andiamo da primi in classifica perchè ce lo siamo meritati, non sarà la sconfitta di oggi a buttarci giù. Dobbiamo fare meglio in alcuni frangenti, ma siamo contenti di ciò che stiamo facendo”, ha detto chiaramente Politano.