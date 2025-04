Dopo Napoli-Milan, in diretta radio spunta il paragone a sorpresa per il giocatore azzurro: “Sei il Messi di Serie C”.

Con tre punti di svantaggio sull’Inter a otto giornate dal termine del campionato, il Napoli continua a lottare per lo Scudetto. Del resto, la forza del gruppo è dimostrata da prestazioni come quella di domenica sera, quando allo Stadio Maradona il Milan è stato annichilito in venti minuti, seguiti poi da una gestione più o meno equilibrata fino ai minuti finali, dove l’arrembaggio rossonero ha prodotto l’inutile (ai fini del risultato) gol di Jovic. Intanto, è arrivato un complimento a sorpresa per uno dei protagonisti del match.

Napoli, Ciofani su Politano: “Era un piccolo Messi”

Compagno di squadra di Politano a Perugia nella stagione 2012-13, l’attaccante Daniel Ciofani ha svelato alcuni retroscena sul talento del Napoli, tra i migliori in questa stagione agli ordini di Conte. L’ex bomber classe ’85 ha elogiato il suo ex compagno ai microfoni di “Radio Goal” su “Kiss Kiss Napoli“: ”

“Matteo giocatore forte, me lo sono goduto tutta la stagione. Arrivava dalla Primavera della Roma, noi eravamo in Serie C mentre tanti suoi compagni invece erano stati girati in prestito in Serie B. Parlando con lui, un pranzo a casa insieme ad un altro nostro compagno di squadra, gli dissi che lui avrebbe fatto un grande percorso e sarebbe arrivato lì dove tanti suoi compagni alla primavera della Roma non avrebbero fatto anche se partivano da una categoria superiore”.

Ciofani ha proseguito svelando ulteriori aneddoti:

“Già all’epoca era fortissimo, accelerazione e grande qualità col mancino. Per questo per me in Serie C era “un piccolo Messi”, per qualità e velocità d’esecuzione ricordava molto l’argentino anche nei movimenti, glielo dicevo sempre”.

Ciofani e l’aneddoto su Higuain al Napoli

Ciofani, dopo aver elogiato Politano, ha infine ricordato un aneddoto legato al celebre Napoli-Frosinone che consacrò Higuain come miglior bomber di una singola stagione del campionato italiano:

“Ricordo che avevo Higuain al Fantacalcio quella domenica, mi fece vincere (ride, ndr). Non dimenticherò mai quella partita, però, perché l’atmosfera era fantastica, tutti aspettavano il gol del record fin quando poi non arrivò ed esplose lo stadio”.

Il Napoli, intanto, smaltita la gioia per la vittoria sul Milan, domani si ritroverà a Castel Volturno per preparare la prossima sfida contro il Bologna, in programma lunedì 7 aprile alle 20,45. Politano sarà chiamato a un’altra grande prestazione per aiutare la sua squadra a credere ancora all’obiettivo Scudetto.

