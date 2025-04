Arriva l’annuncio in diretta radio sull’affare di calciomercato Napoli, il dirigente spiega: “È venuto da me in lacrime”.

Da circa 15 anni ai vertici del calcio italiano, il Napoli è ormai diventata una meta appetibile da molti. Ci sono stati, in passato, calciatori disposti a ridursi grossi ingaggi pur di approdare in azzurro, altri hanno aspettato intere estati prima dell’accordo, altri ancora hanno sperato in lacrime di vestire la prestigiosa maglia.

Così, il dirigente sportivo Walter Sabatini ha svelato un retroscena su uno dei recenti colpi di calciomercato completati dalla squadra di De Laurentiis. L’ex direttore di Roma e Salernitana, tra le altre, ha spiegato come il giocatore abbia voluto fortemente il Napoli.

Calciomercato Napoli, retroscena Sabatini: “Mazzocchi venne da me in lacrime”

Walter Sabatini, dirigente sportivo, è intervenuto oggi ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli” durante “Radio Goal” e ha svelato un retroscena sull’affare Mazzocchi al Napoli:

“Calciatore fortissimo, umanamente è un campione. Uomo di parola, è venuto da me con le lacrime agli occhi, mi ha detto di non lasciargli sfuggire questa occasione visto che è tifosissimo del Napoli. Non l’ho lasciato andare subito perché il Napoli offriva poco però poi l’ho accontentato”.

Il dirigente ha analizzato le recenti indiscrezioni sull’interesse di Manna e Conte per Pellegrini della Roma:

“Sarebbe un acquisto importante. Non è un centrocampista generico, è un giocatore che ha i 6-7 gol all’anno. Sugli acquisti se garantisce Conte allora c’è da fidarsi. I gol dei centrocampisti diventano fondamentali, il centrocampista che segna è un valore in più”.

Napoli, Sabatini sulla lotta scudetto: “L’Inter non è svantaggiata”

Sabatini ha poi detto la sua sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter:

“Ho sempre detto che il Napoli possa vincere lo scudetto, ogni volta che ci siamo sentiti. Lo penso dalla seconda giornata di campionato quando ho visto la reazione del Napoli dopo la sconfitta di Verona, le squadre che vincono gli scudetti hanno rabbia agonistica. Ovvio che sta combattendo per lo scudetto a questo punto del campionato”.

Infine, il dirigente è andato controcorrente sul pensiero generale secondo il quale l’Inter di Inzaghi sarebbe svantaggiata dal folto calendario: