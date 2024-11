Napoli, Conte a DAZN: “Non devo rimproverare nulla ai ragazzi, in questo momento Atalanta è più forte”

Finisce 0-3 allo stadio Maradona per l’Atalanta, arrivano le dichiarazioni di Antonio Conte ai microfoni di Dazn.

Dopo la vittoria di San Siro contro il Milan, il Napoli fa un passo indietro e perde 0-3 in casa contro l’Atalanta di Gasperini. Prestazione sottotono e totalmente da rivedere per cercare di capire quali sono stati i problemi che hanno condotto gli azzurri all’amara sconfitta di oggi contro i nerazzurri di Bergamo. Ad analizzare la partita è stato Antonio Conte che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Dazn.

Napoli Atalanta 0-3, Conte sottolinea: “C’è stato impegno”

L’allenatore salentino ha analizzato la gara ed ha sottolineato l’atteggiamento della squadra, nonostante la corposa sconfitta: “Penso che la squadra abbia performato nella giusta maniera. Ci sono degli episodi sui gol in cui potevamo fare meglio. Non posso dire niente né su impegno né su voglia. Non devo rimproverare nulla ai ragazzi, finora abbiamo fatto benissimo.

C’erano delle situazioni preparate, uomo contro uomo. Sappiamo che loro sono molto forti, le azioni le abbiamo sviluppate ma non siamo stati precisi nel tiro ed è mancato spesso l’ultimo passaggio a differenza dell’Atalanta. È stata comunque una partita equilibrata sul piano delle occasioni “.

Sull’avversario, che ha saputo scardinare al meglio la difesa partenopea, ha affermato: “L’Atalanta è più forte di noi in questo momento. L’ho detto in conferenza stampa non per mettere le mani avanti ma perché analizzo. Fa paura come squadra, l’anno scorso hanno vinto l’Europa League.

Noi dobbiamo prendere queste partite e valutarle. Non ci dimentichiamo che noi siamo arrivati decimi e loro sono in Champions. Hanno una squadra attrezzata per più competizioni, un ottimo allenatore ed esperto. Non c’è nulla di cui vergognarci”.