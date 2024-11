Napoli-Atalanta, primo tempo complicato per un azzurro: la mossa di Gasperini ha funzionato!

Napoli-Atalanta 0-2: finisce il primo tempo, la mossa di Gian Piero Gasperini decide il match.

Allo stadio Maradona sta andando in scena l’undicesima giornata di Serie A con il Napoli che sta perdendo 0-2. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta conducendo magistralmente il match grazie alla doppietta di Ademola Lookman. Il nigeriano sta mostrando a tutti il suo valore e da rapace di area di rigore e dalla distanza, prima col mancino e poi col destro. Per l’ex Leicester City è arrivato il quarto gol contro il Napoli in carriera. Una mossa in particolare, però, sta mettendo in difficoltà gli azzurri.

Napoli-Atalanta 0-2, la mossa di Gasperini blocca il Napoli

A sorpresa l’allenatore nerazzurro ha tenuto fuori il miglior marcatore della Serie A, Mateo Retegui. All’attaccante della Nazionale è stato preferito Charles De Ketelaere che ha affiancato Lookman e lo sta assistendo in maniera eccepibile. Per ora, però, a complicare le cose ed a bloccare la manovra offensiva degli azzurri è stata la scelta di adattare una marcatura a uomo più stringente.

Gasperini, infatti, ha dato un incarico specifico al proprio difensore Hien: non fare muovere Romelu Lukaku. Fino a questo momento, l’ex difensore dell’Hellas Verona non ha concesso nulla all’attaccante belga, apparso davvero in difficoltà. Il primo tempo sottotono del Napoli, infatti, è stato condizionato dalla compattezza difensiva dell’Atalanta che ha saputo far male anche in avanti.