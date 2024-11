Napoli-Atalanta, caos nel finale: Mazzocchi e Djimsiti quasi alle mani, ecco cosa è successo

Cade il Napoli al Maradona 0-3 per mano dell’Atalanta, nel finale scontro tra Mazzocchi e Djimsiti.

L’Atalanta di Gasperini vince 0-3 al Maradona contro un Napoli sottotono e caratterizzato dall’organizzazione e compattezza della squadra avversaria. Dopo il tonfo di Verona alla prima giornata, arriva la seconda sconfitta stagionale per gli azzurri che si sono arresi alla forza e capacità di gestione degli avversari. Una sconfitta che frena un po’ l’entusiasmo venutosi a creare dopo la vittoria contro il Milan. Un evento però, a fine gara, ha innervosito una partita abbastanza corretta.

Faccia a faccia Djimsiti-Mazzocchi: ecco cos’è successo

Gasperini può sorridere dopo il tris rifilato al Napoli di Conte, incapace di reagire dopo il doppio svantaggio nel primo tempo e arresasi completamente nella parte finale della seconda frazione di gioco in cui ha subìto anche la rete del miglior marcatore della Serie A, Mateo Retegui. Il gol del definitivo ko, siglato dall’italo-argentino ha scatenato diverse polemiche e sul piano arbitrale e in campo tra Djimsiti e Mazzocchi.

I due sono stati immortalati da una telecamera in un faccia a faccia appena subìto il gol dello 0-3. Mazzocchi, infatti, nonostante non fosse in campo, era a ridosso della bandierina, parte di campo in cui Retegui è andato ad esultare, e ha avuto un acceso diverbio con Djimsiti. Da questo scontro è arrivata la decisione dell’arbitro Doveri di ammonire entrambi i giocatori.