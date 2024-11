Mercato Napoli, gli azzurri vogliono soffiarlo all’Inter: chi è l’obiettivo per la difesa

Il Napoli è a caccia di un rinforzo in difesa in vista della prossima sessione di mercato: nel mirino anche un obiettivo dichiarato da tempo dell’Inter.

Una sconfitta che fa male, quella contro l’Atalanta, che non ridimensiona certamente l’entusiasmo in casa Napoli, ma che avverte tutti sul fatto che da qui a fine campionato non sarà affatto semplice per la squadra di Antonio Conte. A prescindere dal risultato dell’Inter, gli azzurri chiuderanno comunque l’undicesima giornata del campionato di Serie A in testa alla classifica, ma è chiaro che dal lunch match di quest’oggi contro i bergamaschi arrivano indicazioni molto chiare.

Servirà non lasciare nulla al caso se i partenopei vogliono avere l’ambizione di tornare a essere competitivi, fino alla fine, per la lotta al vertice. Anche per questo, gli azzurri sembrano monitorare alcune situazioni legate al calciomercato. La prossima sessione è in programma a gennaio, ma il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna è al lavoro per individuare i rinforzi giusti. Reparto particolarmente tenuto sott’occhio è quello difensivo, con i partenopei che potrebbero acquistare un nuovo centrale. A tal riguardo, spunta il nome di Jaka Bijol.

Ultime mercato Napoli, Bijol e non solo: tutti i nomi sul taccuino di Manna

Quali saranno i colpi che il Napoli metterà a segno in vista del prossimo mercato di riparazione, in programma per gennaio? È lecito aspettarsi che il club del presidente Aurelio De Laurentiis possa mettere nel mirino un colpo per la difesa. Tra i nomi più caldi nella scorsa estate, c’è quello di Jaka Bijol, che potrebbe tornare d’attualità.

A fare il punto della situazione è il giornalista Niccolò Ceccarini sul portale tuttomercatoweb.com, che a tal proposito fa sapere:

“(…) Sono già partite riflessioni sul possibile potenziamento della rosa nel mercato di gennaio. È vero che mancano due mesi ma il club azzurro vuole farsi trovare pronto. È come detto a oggi l’esigenza primaria è diventata un altro difensore centrale. Dragusin resta un’opzione ma dipenderà molto dall’apertura e dalle eventuali richieste del Tottenham. Proprio per questo si stanno facendo valutazioni anche su altri profili. Uno di questi è Bijol, su cui si era già mossa in estate anche l’Inter. È chiaro che fare un’operazione del genere a metà stagione sarebbe molto costosa, anche perché la società bianconera poi dovrebbe trovare un sostituto all’altezza”.

Viste le difficoltà per arrivare eventualmente a Bijol, resiste la candidatura che porterebbe a Jakub Kiwior, stando a quanto si apprende dalla medesima fonte. In tal caso, l’Arsenal potrebbe aprire a un prestito con diritto di riscatto.