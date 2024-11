Gilmour: “Atalanta? Sono forti, ma noi vogliamo i tre punti. Conte mi sta aiutando a…”

Napoli-Atalanta, arrivano le dichiarazioni di Billy Gilmour ai microfoni di Dazn prima dell’inizio della partita di campionato.

Antonio Conte è chiamato a vincere un match molto difficile contro una squadra organizzata come l’Atalanta di Gasperini. Gli azzurri, anche oggi, non saranno gestiti dal vero metronomo del team: Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è ancora out per infortunio e, di conseguenza ci sarà Billy Gilmour, autore di un secondo tempo convincente al San Siro contro il Milan. Proprio l’ex Brighton, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima dell’inizio della partita.

Napoli-Atalanta, Gilmour: “Rapporto con Conte? Mi sta aiutando”

Sul rapporto con Antonio Conte e sull’andamento della squadra in questa prima parte di stagione, Gilmour ha affermato: “Siamo molto felici di come stiamo giocando. Il mio rapporto con Conte è molto buono perché mi sta aiutando anche ad imparare l’italiano”.

In merito allo stato di entrambe le squadre, ha dichiarato: “L’Atalanta sta facendo molto bene, ma noi speriamo di vincere la partita ed ottenere nuovamente i tre punti”.