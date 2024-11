UFFICIALE – Napoli-Atalanta, i convocati di Gasperini per il match: la decisione del tecnico

Domani andrà in scena la super sfida tra Napoli e Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito l’elenco dei convocati in casa nerazzurra.

Il giorno del big match si avvicina sempre più. Domani, ad aprire la giornata di Serie A sarà una partita speciale: Napoli-Atalanta con il fischio d’inizio alle ore 12:30. La partita andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona, dove saranno presenti tantissimi tifosi per l’occasione. Di fronte alla capolista, ci sarà la formazione di Gian Piero Gasperini che vive un momento molto importante che gli ha permesso di balzare al terzo posto in classifica.

L’allenatore italiano conosce l’importanza della sfida, motivo per il quale non intende commette errori. La volontà è quella di puntare sugli uomini migliori, ancor più grazie alle ottime notizie provenienti dall’infermeria. Intanto, il tecnico ha svelato la lista dei calciatori convocati per la trasferta a Napoli. Il comunicato ufficiale è arrivato direttamente dalla società lombarda tramite il proprio sito ufficiale.

Atalanta, diramato l’elenco dei convocati: le scelte di Gasperini

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Atalanta. Il lunch match in programma domani al Maradona aprirà la domenica di Serie A. Intanto, però, come riportato dalla società lombarda tramite il proprio sito ufficiale è stato svelato l’elenco dei calciatori convocati per la trasferta. Di seguito quanto comunicato dal club.

“Sono 24 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Napoli-Atalanta, partita della 11ª giornata della Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 3 novembre alle ore 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli”. – Bellanova Raoul (16) – Brescianini Marco (44) – Carnesecchi Marco (29) – Cuadrado Juan (7) – De Ketelaere Charles (17) – de Roon Marten (15) – Djimsiti Berat (19) – Éderson (13) – Godfrey Ben (5) – Hien Isak (4) – Kolašinac Sead (23) – Kossounou Odilon (3) – Lookman Ademola (11) – Palestra Marco (27) – Pašalić Mario (8) – Retegui Mateo (32) – Rossi Francesco (31) – Ruggeri Matteo (22) – Rui Patrício (28) – Samardžić Lazar (24) – Sulemana Ibrahim (6) – Toloi Rafael (2) – Zaniolo Nicolò (10) – Zappacosta Davide (77)

Gian Piero Gasperini ha deciso di portare a Napoli gli uomini migliori per l’occasione. Infatti, il tecnico è molto volenteroso di fare bene e vorrebbe frenare la corsa della capolista. La missione, però, non è affatto facile visto l’ottimo momento dei forma dei partenopei. Intanto, la squadra lombarda è pronta a dirigersi verso il capoluogo campano dove riposerà questa notte, per poi recarsi allo stadio Diego Armando Maradona nella giornata di domani.