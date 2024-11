“Recuperato per il Napoli”, Gasperini può sorridere: il calciatore presenzierà al Maradona

Domani alle ore 12.30 è in programma la super sfida tra Napoli e Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito le ultime sugli ospiti.

Napoli-Atalanta non è mai una partita qualunque. Le due squadre regalano sempre tanto spettacolo quando si affrontano, proprio come avvenuto nell’ultima stagione. Questa volta, però, il discorso sarà ben diverso. Infatti, gli orobici troveranno una squadra in fiducia e sopratutto con un DNA vincente. Non a caso, i partenopei sono diventati la prima reale candidata per la vittoria dello scudetto.

Gian Piero Gasperini e i suoi ragazzi proveranno a fermare il cammino azzurro. La missione però è tutt’altro che semplice, motivo per il quale l’allenatore dovrà contare sui suoi uomini migliori. A tal proposito, nelle ultimissime ore, sono giunte notizie molto importanti dall’infermeria.

Gasperini ritrova Brescianini: sarà a disposizione contro il Napoli

Sono ore molto calde quelle che precedono la sfida tra Napoli e Atalanta. La posta in palio è molto alta, ancor più per i partenopei che guidano la classifica da diverse settimane. Intanto, come riportato da “Il Corriere della Sera” giungono buone notizie dall’infermeria per Gian Piero Gasperini. Il tecnico avrà a disposizione Marco Brescianini, fermo ai box da diverse settimane a causa di un problema fisico.

Il giocatore ritroverà quindi il campo, e lo farà proprio contro il Napoli. Quest’ultimo, in estate è stato ad un passo dall’acquisto dell’ex Frosinone ma poi l’affare è sfumato dopo le visite mediche a causa della volontà del club. Infatti, il centrocampista ha tanta voglia di fare bene proprio contro gli azzurri. Spetterà al tecnico dei bergamaschi decidere se schierarlo dal primo minuto o a gara in corso.