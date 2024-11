Napoli, Conte è stato avvisato su Lukaku: è successo in diretta

Il Napoli giocherà domani contro l’Atalanta di Gasperini, ma prima ci sono delle dichiarazioni importanti che riguardano Lukaku.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto martedì scorso il Milan allo Stadio San Siro, è pronto per tornare di nuovo in campo. Gli azzurri, infatti, giocheranno domani allo Stadio Diego Armando Maradona contro un’altra big del nostro campionato, ovvero l’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini.

La gara contro la ‘Dea’, di fatto, promette di essere molto difficile per il Napoli, sia per la forza dei giocatori di Gasperini che per il suo modo di giocare. Anche Antonio Conte, esattamente nella conferenza stampa di presentazione del match, ha ribadito le difficoltà che porta con sé una partita contro l’Atalanta. Tra i giocatori a cui si affiderà il tecnico pugliese bisogna ovviamente inserire Romelu Lukaku. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare alcune dichiarazioni molto importanti sul centravanti belga.

Marco Bucciantini su Lukaku: “Trascinerà la squadra quando aumenterà la propria partecipazione al gioco”

A farle, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’, è stato il giornalista Marco Bucciantini: “Retegui e Lukaku due grandi centravanti: l’italiano è un realizzatore e sta crescendo, ma Lukaku con l’aumento della partecipazione trascinerà l’intera squadra”.

Marco Bucciantini ha poi concluso il suo intervento: “Napoli-Atalanta? Sarà una grande partita. Gasperini è capace di tenere sempre vita, mentre Conte non ha mai sbagliato un campionato: sono due grandi allenatori. Quello contro i bergamaschi sarà il miglior test per la difesa azzurra, visto che affronterà un team che gioca tantissimo in verticale”.