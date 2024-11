“La Juventus segue il calciatore”, Giuntoli prepara uno sgambetto al Napoli: Manna è avvisato!

La stagione è appena iniziata, ma i club son già concentrati sulla prossima sessione di mercato. Le ultimissime sulle idee del Napoli e non solo.

L’inizio di stagione sorride al Napoli di Antonio Conte. Tra lo scetticismo generale, il neo allenatore azzurro è riuscito a rubare la scena a suon di vittorie. Il gioco espresso non sarà certamente eccezionale, ma ciò che conta è la classifica. Quest’ultima, vede il Napoli in netto vantaggio rispetto alle inseguitrici, motivo per il quale è possibile intuire il gran lavoro svolto dal condottiero salentino. Ovviamente, i traguardi raggiunti sono minimi, ma al tempo stesso son stati resi possibili anche dalla società che ha investito una grossa somma di denaro durante il mercato estivo. In città, infatti, sono arrivati alcuni giocatori dal calibro internazionale che hanno migliorato la squadra.

Il tutto si riflette poi sul rettangolo verde, dove Antonio Conte può vantare numerosi campioni. A sorprendere in modo particolare è però la fase difensiva. Infatti, il Napoli vanta una solidità invidiabile, e ciò è reso possibile anche da Alessandro Buongiorno che è stato una delle primissime richieste del tecnico. Proprio quest’ultimo, però, starebbe monitorando la situazione per un possibile colpo futuro. Infatti, il DS Manna potrebbe intervenire sul mercato a gennaio proprio su indicazione del tecnico ed ovviamente della società. Uno dei nomi nel mirino è quello di Radu Dragusin, attualmente in forza al Tottenham.

Dragusin nel mirino della Juventus: c’è anche il Napoli

Radu Dragusin potrebbe tornare in Italia nella prossima sessione di mercato. Dopo essersi trasferito al Tottenham dal Genoa, il calciatore rumeno non ha trovato la propria dimensione e starebbe pensando ad un ritorno in Serie A. In realtà, però, è il giocatore ad essere finito nel mirino dei grandi club. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” la Juventus ha la necessità di acquistare un difensore dopo l’infortunio d Bremer. Al momento, il classe 2002 sarebbe nella lista di Cristiano Giuntoli insieme ad altri obiettivi.

Va però ricordato che l’ex calciatore bianconero piace anche al Napoli. Non a caso, negli ultimi giorni, c’è stato un accostamento importante al club campano. Quest’ultimo, starebbe pensando di intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare ancor più il reparto difensivo. Infatti, ad oggi, Rafa Marin e Juan Jesus non hanno dato le dovute garanzie ad Antonio Conte.

Ovviamente, nel caso legato a Radu Dragusin sarà proprio la sua volontà a fare la differenza. Il rumeno ha già un passato alla Juventus, motivo per il quale il colpo potrebbe essere “facilitato”. Nelle prossime settimane sarà possibile avere un quadro più chiaro sulla trattativa appena nata.