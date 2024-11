“Felicissimo di essere al Napoli”, l’agente di un titolarissimo fa sognare i tifosi

“E’ felicissimo di vestire la maglia del Napoli”, l’agente di un titolarissimo fa sognare i tifosi: le dichiarazioni complete nell’intervista

Lo straordinario inizio di stagione del Napoli sta facendo sognare i tifosi e non solo. Gli azzurri sono reduci da un ruolino di marcia pazzesco, che li ha portati al primo posto in classifica dopo 10 giornate con 4 punti di vantaggio sull’Inter campione d’Italia in carica. Bisognerà continuare con questa costanza fino alla fine dell’anno se si vorrà credere realmente nella vittoria del quarto scudetto.

L’ostacolo Atalanta non sarà affatto facile da superare, specie se si considera il bilancio che Gian Piero Gasperini ha contro gli azzurri e lo stato di forma della Dea. Questo Antonio Conte lo sa bene e ha preparato a dovere la squadra, spostando gli allenamenti addirittura alle 12.30 per abituare i giocatori a scendere in campo allo stesso orario domenica al Maradona.

Olivera innamorato del Napoli: l’agente esalta i tifosi

Come detto, non solo i sostenitori azzurri stanno sognando con la squadra, ma anche gli stessi protagonisti in campo si stanno facendo travolgere dall’entusiasmo, pur rimanendo con i piedi per terra. Tra questi c’è anche Mathias Olivera, che sta disputando un’ottima stagione e che nella gara di San Siro contro il Milan ha mostrato a tutti una crescita esponenziale pazzesca sotto la guida di Antonio Conte.

In queste ore, a Radio Punto Nuvo, ha parlato il suo procuratore Pablo Boselli, che ha voluto subito concentrarsi sullo straordinario stato di forma del suo assistito:

“Mathias sta crescendo tantissimo con Conte in panchina. Sta compiendo dei passi da gigante e sta alzando il suo livello di gioco”.

Un dato di fatto dimostrabile a tutti, perché la gara fatta dall’uruguaiano con il Milan è forse stata una delle migliori in assoluto da quando veste la maglia del Napoli. E a proposito di casacca azzurra, Boselli si è anche soffermato sul futuro del suo assistito, che sembra assolutamente saldo all’ombra del Vesuvio:

“Mathias sta dimostrando di potersi adattare a qualsiasi ruolo gli chieda Conte. E’ a totale disposizione del club e dei compagni. A Napoli si è ambientato alla grande in tutti gli aspetti. E’ felicissimo di essere in azzurro!”

Una vera e propria dichiarazione d’amore verso i colori azzurri, che hanno accolto il terzino sinistro prima come gregario di Mario Rui e poi come titolarissimo. Ad inizio anno il ballottaggio con Spinazzola appariva più vivo, ma con il passare delle settimane Olivera ha conquistato con merito la piena titolarità e fiducia di Conte.