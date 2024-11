Fiorentina-Napoli ed Hellas-Napoli, svelate date e orari del 19^ e 20^ turno

Sono state ufficializzate date e orari delle prime due giornate di campionato del 2025: per il Napoli le sfide contro Fiorentina ed Hellas Verona.

Mancano ancora diverse settimane alla fine del 2024, ma già si guarda al prossimo anno anche per quanto riguarda il calendario di Serie A. La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle prime due giornate del 2025, rispettivamente la 19^ e la 20^.

Per il Napoli si tratta della sfida contro la Fiorentina, in programma sabato 4 gennaio alle ore 18, e quella contro l’Hellas Verona al Maradona che si giocherà domenica 12 gennaio alle ore 20.45

Lega Serie A, le novità delle prime due giornate del 2025

Una delle notizie rilevanti di questa notizia riguarda il derby di Roma: erano tre anni che nella Capitale non si giocava un derby serale, anche se la sfida del 15 gennaio 2021 (in casa Lazio) era andata in scena senza tifosi per i motivi di sicurezza legati al Covid.

Novità anche per il derby di Torino invece che sarà alle ore 18 di sabato 11 gennaio. Ed ancora, l’ Inter dopo quasi 4 anni tornerà a giocare una partita domenica alle 15 (Venezia-Inter, 12 gennaio).

Di seguito le due giornate con tutti gli orari e i dettagli:

19^ giornata:

04/01/2025 Sabato 15.00 VENEZIA-EMPOLI DAZN

04/01/2025 Sabato 18.00 FIORENTINA-NAPOLI DAZN

04/01/2025 Sabato 20.45 HELLAS VERONA-UDINESE DAZN/SKY

05/01/2025 Domenica 12.30 MONZA-CAGLIARI DAZN

05/01/2025 Domenica 15.00 LECCE-GENOA DAZN

05/01/2025 Domenica 18.00 TORINO-PARMA DAZN

05/01/2025 Domenica 20.45 ROMA-LAZIO * DAZN

14/01/2025 Martedì 18.30 COMO-MILAN ** DAZN/SKY

14/01/2025 Martedì 20.45 ATALANTA-JUVENTUS ** DAZN/SKY

15/01/2025 Mercoledì 20.45 INTER-BOLOGNA ** DAZN

20^ giornata:

10/01/2025 Venerdì 20.45 LAZIO-COMO DAZN

11/01/2025 Sabato 15.00 EMPOLI-LECCE DAZN

11/01/2025 Sabato 15.00 UDINESE-ATALANTA DAZN

11/01/2025 Sabato 18.00 TORINO-JUVENTUS * DAZN

11/01/2025 Sabato 20.45 MILAN-CAGLIARI DAZN/SKY

12/01/2025 Domenica 12.30 GENOA-PARMA DAZN

12/01/2025 Domenica 15.00 VENEZIA-INTER DAZN

12/01/2025 Domenica 18.00 BOLOGNA-ROMA DAZN/SKY

12/01/2025 Domenica 20.45 NAPOLI-HELLAS VERONA DAZN

13/01/2025 Lunedì 20.45 MONZA-FIORENTINA DAZN/SKY