Di Lorenzo vero leader: il gesto del capitano prima della sfida con l’Atalanta

Giovanni Di Lorenzo si è lasciato alle spalle le critiche estive ed è sempre più leader di questo Napoli. Un gesto importante proprio in queste ore da parte del capitano azzurro.

Dopo le critiche ricevute in estate, Di Lorenzo è riuscito a lasciarsi alle spalle un periodo molto complesso, forse il più difficile con la maglia del Napoli. La scorsa stagione ha visto l’intera squadra andare in affanno, finendo il campionato al decimo posto in classifica e fuori dalle coppe europee. Un epilogo funesto per il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che ha dovuto prontamente cambiare rotta e puntare su un allenatore di personalità come Antonio Conte.

I risultati si vedono, visto che proprio il tecnico è riuscito a lavorare sulla testa dei calciatori, cambiando in maniera drastica quello che è l’approccio alle partite e la metodologia di applicazione sul campo. Molti degli azzurri ad oggi sembrano irriconoscibili rispetto a quanto visto lo scorso anno, compreso proprio Di Lorenzo che in questa stagione già firmato addirittura tre gol, oltre ad una media voto importante.

Il capitano ha ritrovato sé stesso e si è lasciato alle spalle tutto quello che stato il chiacchiericcio estivo sul possibile addio ed approdo alla Juventus o all’Inter: pace fatta con i tifosi e Stadio Diego Armando Maradona che già dall’inizio ha fatto sentire tutto il suo calore nei confronti del capitano.

Di Lorenzo, il gesto da leader proprio in queste ore

Tutta la squadra si è ritrovata proprio attorno a Di Lorenzo, calciatore in grado di vestire al meglio i panni da leader. E proprio in queste ore il capitano del Napoli si è reso protagonista di un gesto importante, che ha mostrato ancora una volta quanto l’ex Empoli sia un pilastro di questa squadra all’interno dello spogliatoio. Proprio Di Lorenzo, infatti, ha deciso di organizzare la consueta festa di Halloween con tutti i compagni di squadra, come raccontato oggi dal Corriere dello Sport.

Il capitano ha scelto il locale ‘La Mela’ come location per ritrovarsi insieme a tutti i compagni di squadra e trascorrere una serata in allegria, in vista dell’importante sfida di campionato tra il Napoli e l’Atalanta. Quella contro il Milan è stata una vera prova di forza, ma anche contro la Dea servirà mettere in campo una prestazione importante per proseguire la striscia di vittorie consecutive.