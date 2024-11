Atalanta, big out contro il Napoli? Spunta la decisione definitiva di Gasperini

Il Napoli prepara a Castel Volturno la sfida contro l’Atalanta: è da Zingonia, quartier generale di Gian Piero Gasperini e la sua squadra, che arrivano novità dall’infermeria.

Antonio Conte ha annunciato il ritorno di Stanislav Lobotka per la sfida contro l’Atalanta. Il leccese potrà contare finalmente sullo slovacco, in vista della sfida alla squadra di Gian Piero Gasperini (fischio d’inizio in programma domenica, alle ore 12:30). “È pronto per la prossima partita”, ha dichiarato Conte nel corso della conferenza stampa odierna, tenutasi quest’oggi a Castel Volturno. Da capire se l’ex Celta Vigo sarà subito schierato in campo o se l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana si affiderà ancora a Billy Gilmour dal primo minuto: lo scozzese ha ben impressionato in queste ultime uscite, motivo per cui non è escluso che Conte possa optare per un rientro graduale di Lobotka.

Intanto, arrivano novità anche da Zingonia, quartier generale dell’Atalanta. Nelle scorse ore ci sono stati aggiornamenti sulle condizioni di Marco Brescianini, calciatore che nell’ultima sessione di mercato è arrivato dal Frosinone e che è stato oggetto di un affare clamorosamente sfumato dal Napoli. Il centrocampista è tornato in gruppo e Gian Piero Gasperini è pronto per farlo tornare tra i convocati, dopo il problema muscolare che lo ha tormentato nelle ultime settimane.

Ultime Napoli calcio, l’Atalanta recupera Brescianini: le ultime

L’Atalanta, con ogni probabilità, potrà contare anche su Marco Brescianini in occasione della sfida dello stadio Diego Armando Maradona contro la SSC Napoli.

Il calciatore si è rivisto in gruppo e Gian Piero Gasperini è pronto a convocarlo per la trasferta in terra partenopea. Un incrocio che sarà particolare per l’ex Frosinone, visto che il suo arrivo al club azzurro è sfumato a visite praticamente concluse. Alla fine, si è concretizzato per lui il passaggio all’Atalanta, con il Napoli che poi si è fiondato su Scott McTominay.

Lavoro individuale sul campo invece per il difensore Giorgio Scalvini, anche se quest’ultimo è vicino al rientro: salvo complicazioni, il giocatore dovrebbe rientrare a lavorare in gruppo dopo la sosta per le Nazionali di metà novembre. Niente Napoli per lui, quindi.

Per il resto, l’attesa per il fischio d’inizio è alta: il Napoli vuole continuare a confermarsi e intende regalarsi un’altra grande vittoria con una delle big della Serie A. Piani diversi, invece, per l’Atalanta, che vuole avvicinarsi agli azzurri in classifica. Gli elementi per divertirsi domenica pomeriggio al Maradona, dunque, sembrano esserci tutti.