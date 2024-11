Affare Juve-Napoli, l’agente spiazza: apertura al colpo per gennaio

Le dichiarazioni del procuratore scatenano la fantasia dei tifosi partenopei, il messaggio è chiaro: spuntano le condizioni per l’arrivo al Napoli.

Giorni di duro lavoro in casa Napoli, con il mirino puntato alla spettacolare sfida del Maradona in programma domenica. Sono giorni intensi, tuttavia, anche fuori dal campo poiché la società è al lavoro per migliorare la rosa da consegnare ad Antonio Conte. Il club sta preparando nuovi colpi per la sessione di mercato invernale, che avrà inizio ufficialmente il 2 gennaio. Gli azzurri sono alla ricerca di un profilo affidabile per il reparto di difesa, con diversi nomi presenti nel taccuino del ds Giovanni Manna. Importanti aggiornamenti arrivano proprio dal procuratore di un obiettivo, di proprietà della Juventus, che ha evidenziato le condizioni per realizzare l’arrivo alle pendici del Vesuvio.

L’annuncio in presa diretta sorprende tutti, i tifosi napoletani scatenano tutte le proprie fantasie di mercato.

Mercato Napoli, l’agente di Rugani allo scoperto: “Se l’Ajax vuole cedere Daniele…”

Daniele Rugani è stato uno dei nomi discussi in orbita Napoli nell’ultima sessione di calciomercato. L’esperienza e l’affidabilità del centrale difensivo hanno inevitabilmente favorito l’accostamento, culminato tuttavia in nulla di fatto – il calciatore di proprietà della Juve è approdato all’Ajax, in prestito. Attenzione, però, poiché potrebbe aprirsi un nuovo e sorprendente scenario per il mercato di gennaio. Davide Torchia, infatti, è intervenuto sulle possibilità di realizzazione dell’affare, sorprendendo tutti. Di seguito quanto dichiarato dal procuratore del difensore a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Rugani al Napoli? Se l’Ajax è stata la prima a volerlo io ho grande rispetto di questo club. Se poi l’Ajax ha intenzione di cedere Daniele allora il discorso cambia, ma fin quando loro son contenti del calciatore noi li rispettiamo”.

Questo quanto evidenziato dall’agente, che non ha definitivamente chiuso le porte al possibile arrivo sotto la guida di Conte, nonostante il recente trasferimento in Olanda. Se lo storico club dovesse decidere di liberarsi del bianconero, potrebbe esserci una mossa all’attacco da parte di Giovanni Manna. Il classe ’94, finora, è sceso in campo in sole cinque occasioni con la nuova squadra, collezionando solo 195′ di gioco. Prevalse altre scelte da parte del tecnico italiano Farioli – accostato agli azzurri prima dell’arrivo di Conte – che potrebbe spingere il giocatore ad abbracciare il progetto napoletano. Nel caso in cui Rugani non dovesse sentire la fiducia della società, l’addio potrebbe diventare un’opzione concreta: il Napoli osserva attentamente.