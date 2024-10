Sorpresa in allenamento: Simeone dedica una canzone al compagno (VIDEO)

Sorpresa a Castel Volturno per un calciatore azzurro e Cholito Simeone gli dedica una canzone speciale

Il Napoli non si ferma dopo la vittoria contro il Milan perché c’è da preparare le delicata sfida contro l’Atalanta. E dopo ci sarà l’Inter, prima della sosta e del meritato riposo, ma solo per chi non sarà convocato in Nazionale. E sponda azzurra saranno certamente in pochi.

Il successo ottenuto con i rossoneri a San Siro e il pareggio della Juventus contro il Parma permette alla squadra di Conte di avere un gap maggiore con i bianconeri, altri pretendenti al posto in Champions League. Quindi, concentrazione e testa al prossimo match casalingo, dove in palio ci saranno punti pesanti.

Oggi a Castel Volturno è però un giorno speciale per un calciatore. Non è solo l’ultimo giorno di ottobre, dunque Halloween, ma è il compleanno di Mathias Olivera, che festeggia 27 anni. L’esterno uruguaiano sta disputando una buonissima stagione. Probabilmente è tra le dolci note di questa nuova stagione all’insegna di Antonio Conte, che gli sta dando tanta fiducia. Così, all’ingresso nel campo di allenamento, il Cholito ha voluto dedicare una canzonetta al suo compagno di squadra che soffierà 27 candeline.

Buon compleanno Olivera! E Simeone canta

Armonia, sorrisi e spensieratezza. Si respira un’aria pulita a Castel Volturno, per riprendere le parole di mister Conte post vittoria contro il Milan. E la dimostrazione è data anche dalla spontaneità con cui Giovanni Simeone celebra il compagno di squadra cantandogli buon compleanno in spagnolo.

Infatti i due parlano spagnolo, poiché il Cholito è argentino e Mathias è uruguaiano. “Que lo cumpla feliz“, canta sorridendo l’attaccante azzurro. Il tutto ripreso dalle telecamere del Napoli, che poi attraverso i canali social ha pubblicato il contenuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Tantissimi commenti e reazioni positive sotto al video postato dal club azzurro. Olivera sta davvero sorprendendo e qualche utente chiede ironicamente a Mathias di fermarsi “perché sta correndo da martedì”. E sempre con ironia, qualcun altro torna alla vittoria contro il Milan: “Auguri Mathi, ma adesso togliti gli esterni del Milan dalla tasca”; non mancano riferimenti specifici su Chukwueze o anche alla chiusura importante fatta ad Empoli nella trasferta al Castellani. Insomma, la piazza azzurra è più che soddisfatta del rendimento di Olivera, che sta raggiungendo un livello di potenziale decisamente alto. Merito anche della cura Conte e della concorrenza con Spinazzola, che evidentemente lo sta portando a superare i propri limiti.