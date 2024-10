Kvaratskhelia, tutte le richieste dell’entourage per il rinnovo col Napoli: i dettagli

Khvicha Kvaratskhelia si avvicina al rinnovo con il Napoli, ma l’entourage ha fatto richieste specifiche al club: tutti i dettagli sulla trattativa

Quella di ieri è stata una giornata importantissima per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia a Napoli. Il suo agente, Mamuka Jugeli, ha incontrato a Milano il direttore sportivo Giovanni Manna. Un meeting dai toni distesi, per cercare di capire le volontà delle tue parti, ma soprattutto, trovare un punto di incontro che accontentasse entrambe le figure.

Secondo quanto emerso, non c’è ancora un accordo tra il Napoli e l’entourage di Kvara, ma le parti si sono sicuramente avvicinate notevolmente. Gli azzurri non hanno alcuna intenzione di lasciarsi scappare il georgiano e il 77 azzurro sta bene con Conte e con la prospettiva di rivincere il titolo e di giocare la Champions League il prossimo anno.

Kvaratskhelia, le richieste per il rinnovo: dove manca l’accordo

L’aspetto sicuramente più importante, però, è quello legato al piano economico. Kvara percepisce tra gli 1,5 e gli 1,7 milioni di euro ed è chiaro che la cifra non è più congrua alle prestazioni del giocatore. L’attaccante ha trascinato la squadra nell’anno dello scudetto e anche nella scorsa terribile stagione si è comunque salvato. Quest’anno è partito bene, soprattutto in termini di gol, essendo il capocannoniere del Napoli.

Anche nelle scorse settimane vi abbiamo riportato come la volontà dell’entourage del giocatore, fosse quella di ottenere 8 milioni di euro all’anno di ingaggio, mentre il club non si sarebbe spinto oltre i 6. Secondo quanto riportato dalle più importanti testate sportive questa mattina, proprio su questo aspetto le parti si sarebbero venute incontro.

Il Napoli sarebbe disposto ad offrire subito 6 milioni, rendendolo il giocatore più pagato della squadra insieme a Lukaku, per poi progredire di anno in anno. Il club vorrebbe avanzare con bonus ogni stagione, mentre l’agente di Kvara vorrebbe aggiungere 1 milione all’anno, tanto da arrivare a 9 milioni alla terza stagione.

Proprio su questo aspetto bisognerà trovare un’intesa, ma ancor di più sulla questione clausola rescissoria. Il Napoli non è intenzionato ad inserirla, Jugeli ne vorrebbe una da 80 milioni. Il patron De Laurentiis si spingerebbe a 120. Anche in questo caso andrà trovato un punto di incontro, ma le parti si sono lasciate in toni molto sereni e l’entourage del giocatore avrebbe apprezzato molto la volontà del presidente di venire incontro alle esigenze del georgiano. Poi andranno definite le commissioni, soprattutto in caso di cessione.

Discorsi che verranno ripresi prossimamente. Il Napoli e Mamuka Jugeli si sono ridati appuntamento dopo una riflessione da parte di entrambi i lati. Ora bisognerà concentrarsi sul campo, poi si tornerà a discutere. Cercando, questa volta, di trovare un accordo definitivo.