Inter rivale Scudetto, si accende la sfida contro il Napoli: l’annuncio per Conte

Si avvicina la sfida tra Inter e Napoli a San Siro: arriva l’annuncio su Antonio Conte

Per molti il Napoli è la rivale dell’Inter per la corsa Scudetto. Per altri il contrario: i nerazzurri sono i rivali degli azzurri nella corsa al titolo. E non è chiaramente la stessa cosa, poiché la squadra di Conte si ritrova primo in classifica dopo un anno disastroso sotto ogni punto di vista. Il club è tornato a respirare e chiaramente le aspettative a inizio stagione non sembravano essere così floree.

Ora, però, il Napoli è quasi dato per favorito. C’è da considerare la “settimana tipo” di lavoro; c’è da considerare l’agonismo e la competitività di Conte e della fame dei suoi ragazzi; c’è da considerare anche la buona rosa a disposizione dell’allenatore. Non è da meno la squadra di Inzaghi, più profonda come rosa e forse anche più forte nei singoli. Ma al momento è costretta a rincorrere.

Intanto, ad accendere la sfida ci pensa proprio l’ex dirigente di Antonio Conte che a margine di un evento ha voluto ribadire con forza che l’Inter non mollerà e proverà a lottare fino alla fine per vincere il secondo titolo di fila, dopo il successo della passata stagione.

Javier Zanetti su Inter-Napoli: “Conosco bene Conte”

Nell’exploit dell’Inter degli ultimi anni c’è lo zampino di Antonio Conte. Dopo la parentesi di Spalletti, che ha riportato “a riveder le stelle” la formazione nerazzurra, l’attuale mister del Napoli è riuscito nell’impresa di vincere lo Scudetto.

La società meneghina si è ripetuta nella scorsa stagione e ora è costretta a rincorrere il Napoli, volato ai vertici dopo 10 giornate. “Conosco benissimo come lavora Conte. Stanno facendo molto bene, ma anche noi. E anche noi ci saremo – ha dichiarato Javier Zanetti, il vice-presidente nerazzurro a Milano all’evento Sport Movies & Tv 2024 – Quelle tra Inter e Napoli sono sempre partite combattute e importanti, entrambe le squadre hanno grandi giocatori. Noi vogliamo competere fino alla fine”.

Insomma, tutti a Milano sembrano preparati al ritorno di Conte a San Siro come avversario. Sono tutti consapevoli della sua bravura nel dare alle proprie squadre un’energia e carica che in pochi riescono a trasmettere.