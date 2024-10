Inter-Napoli, svelato il motivo della trasferta vietata ai Campani

Il prefetto di Milano ha deciso di vietare la trasferta ai residenti in Campania per Inter-Napoli: ecco svelato il reale motivo

Come per Juventus-Napoli, la formazione di Antonio Conte non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi provenienti dalla Campania per il secondo big match di Milano.

Il calendario degli Azzurri è stato abbastanza benevolo per le prime dieci giornate. Poi, tutte di fila, le partite contro le big. Battuto il Milan a San Siro – senza particolari restrizioni verso i tifosi napoletani – ora ci sarà l’incontro casalingo con l’Atalanta e successivamente la trasferta contro l’Inter in programma il 10 novembre.

In vista della sfida clou della 12a giornata, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha vietato la vendita dei biglietti dei biglietti per Inter-Napoli ai residenti in Campania. Inoltre, per poter assistere all’incontro di campionato nel settore ospite, bisognerà avere la Fidelity Card azzurra sottoscritta entro il 28 ottobre 2024. E chiaramente, la vendita dei ticket per il settore ospiti è riservata sempre ai NON residenti in Campania. C’è solo un escamotage per poter assistere alla gara da San Siro da campano: sottoscriversi alla Fidelity Card dell’Internazionale FC.

Inter-Napoli vietata ai campani: ecco perché

Nel documento firmato da Claudio Sgaraglia, è evidenziato come il match tra Inter e Napoli possa essere ad alto rischio. Le restrizioni sulla vendita dei biglietti sono volte “a ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica” della città di Milano. Oltretutto, il Prefetto di Milano sottolinea che a pesare su questa decisione sono stati presi in considerazione gli scontri del 2018.

Era il 26 dicembre del 2018. Santo Stefano. O Boxing Day. Inter-Napoli a San Siro post-Natale. Una grande novità per il campionato italiano. Eppure, la partita passò quasi in secondo piano per certi versi. Infatti, entrarono in combutta le due tifoserie a meno di 2 km dallo stadio di San Siro. E durante gli scontri un tifoso napoletano investì un supporter del Varese (tifoseria gemellata con quella nerazzurra) con il proprio mezzo di trasporto. Oltre alla tragica fine dell’uomo, va ricordato che gli scontri terminarono con 4 tifosi del Napoli accoltellati e sessanta persone coinvolte in episodi incresciosi circostanti lo stadio di Milano.

Ecco allora da dove nasce il provvedimento del prefetto Sgaraglia, che penalizzerà certamente la formazione azzurra, il quale dovrà fare a meno del proprio pubblico. Nella recente trasferta a San Siro contro il Milan, i tifosi del Napoli hanno accompagnato la squadra alla vittoria senza che vi siano sorti problemi pre o post partita.