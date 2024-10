Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania, ma c’è l’escamotage

Si accende già Inter-Napoli, che secondo la prefettura di Milano sarà vietata ai residenti in Campania: è possibile solo un escamotage per acquistare i biglietti nel settore ospiti

Stando a quanto pubblicato dal Prefetto di Milano, in occasione dell’evento di San Siro valido per la 12a giornata di Serie A, sarà vietata la vendita dei tagliandi di Inter-Napoli per i residenti in Campania, ad eccezione dei residenti in Campania possessori della Fidelity Card dell’Inter.

E la vendita dei tagliandi del settore ospiti sarà riservata solo “ai soli possessori di fidelity card della “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 28 ottobre 2024, non residenti nella Regione Campania”.