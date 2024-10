“Il Napoli sembra la Juve di Allegri”, il commento in diretta lascia di stasso tutti

Sul Napoli di Conte, in attesa del match di domenica contro l’Atalanta, bisogna registrare un commento che ha spiazzato tutti.

Dopo aver battuto il Lecce allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli di Antonio Conte ha dato un fortissimo segnale all’intero campionato. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto martedì scorso allo Stadio San Siro il Milan di Paulo Fonseca. I marcatori della serata sono stati i due giocatori di maggior talento della squadra partenopea, ovvero Romelu Lukaku e Khvhica Kvaratskhelia.

Grazie a questa vittoria contro il Milan, il Napoli di Antonio Conte ha portato a sette punti il proprio vantaggio su una delle sue maggiori concorrenti: la Juventus di Thiago Motta. Quest’ultima, infatti, ha pareggiato ieri sera all’Allianz Stadium contro il Parma di Fabio Pecchia. Mentre il margine sull’Inter, vista la vittoria dei nerazzurri per 0-3 contro l’Empoli, è rimasto sempre di quattro punti. Tuttavia, nonostante il primato, sulla squadra azzurra bisogna registrare un commento che ha spiazzato tutti.

Tancredi Palmeri: “Il Napoli di Conte gioca male, mi sembra la Juve di Allegri”

Tancredi Palmeri, giornalista di ‘Sportitalia’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Capri’: “Sfortunatamente, ho visto il Napoli troppe poche volte dal vivo. Non ho mai visto una squadra di Conte giocare così male, ma non conta nulla. La squadra azzurra non riesce a giocare meglio, ma è anche quello che vuole lo stesso Conte. Questo Napoli sembra la Juve di Allegri, almeno fino a questo momento: l’ha dimostrato anche con il Milan”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento: “La Juve di Allegri degli ultimi anni non era la stessa squadra che giocava contro il Napoli di Sarri. Ho sentito le peggio guerre di religione a Napoli su questa cosa. E lo sta dicendo una persona che non è minimamente allegriana”.