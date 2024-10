Ultim’ora rinnovo Kvara, procede la trattativa con il Napoli: Conte può esultare

In casa Napoli, dopo la vittoria di ieri sul Milan, bisogna registrare delle grosse novità sul futuro di Kvaratskhelia.

Dopo aver battuto il Lecce, il Napoli di Antonio Conte ha risposto presente al primo big match di questo periodo di campionato. Gli azzurri, infatti, hanno battuto ieri sera allo Stadio San Siro il Milan di Paulo Fonseca con le reti realizzate da Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia nel corso del primo tempo.

Il team partenopeo ha sì concesso qualche occasione al Milan, vedi il gol annullato ad Alvaro Morata per pochissimi centimetri, ma ha sicuramente meritato il successo finale. Con questa vittoria, in attesa delle risposte di Inter e Juve, il Napoli ha la bellezza di sette punti di vantaggio sul secondo posto. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, bisogna registrare delle grosse novità che riguardano il futuro proprio di uno marcatori di ieri sera, ovvero Kvaratskhelia.

Rinnovo Kvara, segnali positivi tra il Napoli e l’entourage del calciatore: ecco gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, ci sono dei segnali positivi sulla trattativa per il rinnovo del contratto del calciatore georgiano con il Napoli. Giovanni Manna, quindi, ha incontrato l’entourage di Kvaratskhelia e tra le parti ci sarebbe stato un importante riavvicinamento.

L’agente di Kvaratskhelia, di fatto, continua a chiedere 8 milioni di euro a stagione, con il Napoli che potrebbe soddisfare finalmente le richieste del calciatore. Nelle prossime ore, dunque, ci potrebbero essere delle importanti novità.