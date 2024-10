Serie A, la Juve perde terreno sul Napoli: la nuova classifica

La Juventus non va oltre il 2-2 contro il Parma: la nuova classifica di Serie A regala un ulteriore allungo del Napoli ai danni della squadra di Thiago Motta.

Una decima giornata di campionato che ha regalato soddisfazioni ai tifosi del Napoli: la squadra di Antonio Conte è riuscita a proseguire sull’ottimo momento e ha battuto anche il Milan nel big match di martedì sera. Decisive le reti di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia, che hanno fatto entusiasmare tutti i tifosi azzurri, che dopo tempo possono di nuovo sognare. Al momento, la compagine azzurra conta ben venticinque punti in classifica, a dimostrazione di come la cura targata Antonio Conte stia sortendo i suoi grandissimi primi effetti.

Quest’oggi, si aspettavano le risposte da parte di Inter e Juventus, che sono le immediate inseguitrici dei partenopei in classifica. La squadra di Simone Inzaghi ha portato a casa agevolmente i tre punti, grazie al 3-0 ottenuto in casa dell’Empoli, mentre i bianconeri hanno mostrato qualche difficoltà nel 2-2 casalingo contro il Parma. Per questo motivo, l’Inter ritorna a meno quattro lunghezze sul Napoli, mentre la Juventus perde altri due punti in classifica, dopo gli altri due persi nello scontro diretto contro i nerazzurri.

News SSC Napoli, pareggio Juve contro il Parma: ecco la nuova classifica

La Juventus di Thiago Motta non riesce andare oltre il 2-2 contro il Parma, nella sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A, perdendo dunque ulteriore terreno nei confronti del Napoli capolista.

La squadra bianconera ha addirittura sfiorato la grande beffa, visto che il Parma ha chiuso l’intervallo con un vantaggio di 2-1 ai danni dei padroni di casa. Ad aprire il match è stata la rete di Del Prato, a cui ha risposto il gol di McKennie. Poco dopo, il pareggio siglato da Sohm poco prima del fischio del direttore di gara dell’intervallo. Nella seconda frazione, Weah salva Thiago Motta e consente alla Juventus di mantenere l’imbattibilità in Serie A, alla decima giornata.

Con questo risultato, la Juve sale a 18 punti, perdendo però altri due punti dalla SSC Napoli: in distacco in classifica delle due compagini è ora pari a sette punti. L’Inter resta al secondo posto (21 punti), mentre l’Atalanta – prossima avversaria degli uomini di Antonio Conte nella sfida in programma per domenica allo stadio Diego Armando Maradona – è terza a 19 punti.