Kvaratskhelia torna a sorridere, ore decisive anche per il rinnovo: le ultime

Khvicha Kvaratskhelia è tornato a sorridere con il gol al Milan e queste ore diventano decisive anche per il rinnovo: le ultime sul contratto

E’ stata una serata magica quella di Khvicha Kvaratskhelia, che ha deciso la partita di San Siro contro il Milan con il gol del 2-0 che ha definitivamente chiuso i giochi. L’attaccante ha trovato la giocata giusta sul finire del primo tempo, bruciando Emerson Royal, accentrandosi e spedendo in rete un destro sul quale Maignan non è stato perfetto. Palla all’angolino e polvere tolta dalle spalle, per un peso che va via.

Kvara resta il capocannoniere del Napoli, lo era prima di Milano e lo è rimasto dopo, ma con più leggerezza. Abbattute troppe critiche, alcune anche ingiuste nei suoi confronti. Ci si aspetta sempre tanto da lui, perché abituati al grande talento mostrato soprattutto nell’anno dello Scudetto. E chissà che quel Khvicha sia anche quello di questa stagione, partita con 4 gol, quello di ieri il primo al Milan, alla presenza numero 100 in azzurro.

Kvaratskhelia, ore caldissime per il rinnovo: le novità

Scacciati via alcuni pensieri, molti dei quali legati al prolungamento contrattuale di Kvara, che resta ancora un rebus. Il georgiano percepisce uno stipendio da 1,5 milioni di euro, troppo poco rispetto al valore del giocatore e a quanto si è visto in questi anni in azzurro. L’adeguamento ed il ritocco economico è necessario, ma la trattativa si è protratta troppo in avanti nel tempo e il rischio di perderlo è altissimo.

Le sirene del Paris Saint Germain preoccupano, specie perché l’entourage del giocatore ha rifiutato la proposta di rinnovo in estate e ha vagliato richieste importanti per rimanere. Nove milioni di euro per convincerlo a restare, sono sei quelli che offrirebbe il Napoli, che potrebbe spingersi fino a sette complessivi. Una distanza ancora ampia, che potrà essere colmata, almeno questa è la speranza, proprio in queste ore.

Come riportato dal Mattino, in giornata l’agente di Kvara, Mamuka Jugeli, insieme all’intermediario Cristian Zaccardo, incontrerà a Milano il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Potrebbe trasformarsi in una chiacchierata decisiva per aprire ad un rinnovo, per cui il Napoli non vuole arrivare ad un braccio di ferro. Aurelio De Laurentiis vuole trattenere il suo numero 77, senza però strapparsi i capelli.

Sarà quindi fondamentale trovare un punto di incontro tra le parti, cercando di capire anche le intenzioni di Kvara su una sua possibile volontà di trasferirsi. A quel punto si potrà limare l’offerta e cercare di venirsi incontro, per continuare uno splendido sodalizio.