Napoli, che vittoria contro il Milan: festeggia anche De Laurentiis

Vince il Napoli a San Siro contro il Milan: arriva il commento del presidente De Laurentiis sulla partita.

Il patròn del Napoli ha voluto omaggiare la grande partita dei propri uomini, svolta questa sera allo stadio San Siro contro il Milan. In questo momento gli azzurri hanno consolidato la prima posizione in vista degli impegni delle avversarie nella giornata di domani. Il filotto di big match che gli azzurri dovranno affrontare a novembre è stato inaugurato in maniera ottimale con un 0-2 che porta le firme di Lukaku e Kvaratskhelia.

Milan Napoli, De Laurentiis sicuro: “Bravi! Non è banale”

Aurelio De Laurentiis ha voluto sottolineare la prestazione dei ragazzi partenopei a seguito dei tre punti ottenuti a Milano contro i rossoneri di Paulo Fonseca. Il presidente azzurro ha evidenziato su “X” il suo stato d’animo nel post partita, di seguito il tweet: “Bravi tutti! Non è mai banale vincere a Milano!! Forza Napoli Sempre”.

Una frase breve ma che riassume in toto tutta la soddisfazione del numero uno del Napoli in un momento molto positivo per i ragazzi di Antonio Conte. Nelle ultime 9 partite infatti, gli azzurri hanno trovato 8 vittorie ed un pareggio, ottenuto all’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta.