Rinnovo Kvara, la svolta in quel di Milano: arrivano le ultime prima di Milan-Napoli

Potrebbe vedere la luce proprio in queste ore un nuovo capitolo legato al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: ecco le ultime.

Non si ferma il chiacchiericcio intorno al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Non che ci siano novità rilevanti, va detto, ma il Napoli sta pensando a quelle che potrebbero essere le prossime mosse per avvicinare il giocatore georgiano e provare ad arrivare ad un punto di incontro che fino a questo momento non è stato ancora trovato.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, le prossime ore potrebbero essere cruciali proprio per arrivare ad uno step importante, quello del famoso incontro tra le parti: si parla da settimane di quello che dovrebbe essere il faccia a faccia tra dirigenza azzurra ed entourage georgiano, proprio per arrivare finalmente a capire se ci sono i presupposti utili per un accordo.

Rinnovo Kvara, incontro nelle prossime ore? Le ultime

Quella di Milano sarà una trasferta importante per il Napoli, con Antonio Conte che sul campo andrà incontro al primo di un ciclo di incontri che rappresenterà un vero e proprio stress test. D’altro canto, anche fuori dal rettangolo di gioco si giocherà una partita importante: Giovanni Manna dovrebbe incontrare l’agente di Kvara – si legge – proprio in occasione della partita col Milan.

Da qui si capirà se ci sono effettivamente i giusti presupposti per arrivare al rinnovo di contratto per il numero 77 azzurro. Le posizioni delle parti sono chiare: gli azzurri mettono sul piatto 6 milioni bonus compresi, il giocatore ed il suo entourage ne chiedono 8. Ad oggi sembra complicato che una delle due parti possa fare passi decisivi verso l’altra parte, il faccia a faccia chiarirà proprio questo aspetto.