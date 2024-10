Politano scopre le carte in Milan-Napoli: “Ho un vantaggio”

Milan-Napoli, arrivano le dichiarazioni nel pre-partita di Matteo Politano ai microfoni di Dazn.

Gli azzurri di Antonio Conte sono pronti ad affrontare il Milan di Paulo Fonseca, afflitto dalle numerose assenze frutto di squalifiche e di forfait dell’ultimo secondo. Il Napoli per scappare via da Inter e Juventus, ha l’obbligo di inaugurare il filotto di big match con una vittoria che potrebbe motivare ancor di più i partenopei. Per dare seguito agli 8 risultati utili consecutivi, dopo il tonfo di Verona, la squadra capitanata da Giovanni Di Lorenzo è chiamata a svolgere un grande esame di maturità. Ai microfoni di Dazn prima del match, ha parlato Matteo Politano.

Milan Napoli, Politano sicuro: “Vogliamo meritarcelo”

Sull’importanza della gara che il Napoli dovrà affrontare, Matteo Politano ha dichiarato: “Sempre bello giocare questo tipo di partite in questo stadio. oggi ci veniamo da primi in classifica, vogliamo dimostrare di meritarcelo. Vincere oggi ci darebbe la spinta in più per provare a raggiungere obiettivi importanti. Ci sono altre squadre ma oggi sarebbe fondamentale vincere”.

In merito all’assenza di un giocatore fondamentale come Theo Hernandez per i rossoneri, ha affermato: “Theo Hernandez? È un vantaggio non affrontarlo perché è un giocatore fenomenale. Per loro è una perdita importante. Ma il sostituto sarà di grandissimo livello”.