News SSC Napoli, Conte spera nell’effetto Lukaku contro il Milan: il dato è impressionante

Romelu Lukaku si candida a essere uno dei grandi protagonisti della sfida di campionato tra il Milan e il Napoli: un dato incoraggia Antonio Conte a poche ore dal match.

Manca sempre meno al fischio d’inizio del big match della decima giornata del campionato di Serie A, tra il Milan e il Napoli. Lo start è previsto per le ore 20:45, con gli azzurri che vogliono continuare a vincere e sognare. Uscire dallo stadio San Siro con un risultato positivo sarebbe un grande segnale, ulteriore, che Antonio Conte manderebbe eventualmente a tutta la Serie A, guidata proprio dai partenopei con 22 punti in classifica (più quattro lunghezze sull’Inter, che occupa la seconda piazza).

L’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che a lungo è stato accostato al Milan soprattutto a inizio anno solare, spera di contare sul miglior Romelu Lukaku. Big Rom, sotto la guida del tecnico leccese, è sempre andato a segno contro i rossoneri: un dato, si spera, che possa galvanizzare il bomber belga, apparso non ancora al top della condizione fisica. L’apporto dell’ex Chelsea, comunque, è stato notevole, anche se i tifosi si aspettano ancora qualcosina in più sul piano della prestazione da parte di un attaccante che Conte ha voluto a ogni costo in questa sua prima stagione all’ombra del Vesuvio.

Milan – Napoli, Big Rom Lukaku vuole essere grande protagonista: il dato fa sperare

Romelu Lukaku riuscirà a mettere il proprio zampino sulla grande sfida di questa sera tra il Milan e il Napoli? La speranza da parte di Antonio Conte, ma anche dei tifosi azzurri, è quella che l’attaccante belga continui a confermarsi nei numeri legati ai precedenti.

Il dato sottolineato quest’oggi da Il Corriere dello Sport lascia ben sperare in casa azzurra: ritrovare la versione migliore di Big Rom sarebbe già un enorme punto a favore dei partenopei, a caccia di nuove conferme e soddisfazioni.

Lukaku, il bilancio dei precedenti contro il Milan

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano a tal riguardo:

“Quattro vittorie e una sconfitta e cinque reti segnate da Rom. Una per ogni derby, dal primo al quinto disputati in fila. Lukaku ha fatto centro con il Milan in ogni partita giocata ai tempi dell’Inter con Conte in panchina. A conti fatti Lukaku ha preso parte attivamente a 7 gol contro il Milan in tutte le competizioni (5 suoi e 2 assist), e solo con Cagliari, Torino e Genoa è riuscito a fare meglio contro squadre di Serie A, partecipando a 9 reti”.

I tifosi, a questo punto, sperano che Lukaku possa proseguire su questa striscia positiva con Antonio Conte in partita, anche per dare un segnale dopo le ultime prestazioni non esattamente esaltanti.