Napoli, obiettivo Scudetto: parla Manna

Milan Napoli, ecco le dichiarazioni di Giovanni Manna ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del big match allo stadio San Siro.

La decima giornata di Serie A vedrà affrontarsi due tra le compagini più importanti d’Italia: Milan e Napoli. Gli azzurri scenderanno in campo per agguantare i tre punti su un campo difficile come quello di San Siro. D’altro campo il Milan, caratterizzato dalle numerose assenze e per squalifica e per forfait dell’ultimo momento, dovrà accontentare un impianto pieno venuto a supporto dei rossoneri. Ai microfoni di Dazn, sul match, Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Milan Napoli, le parole di Manna sull’obiettivo della squadra

Il direttore sportivo del Napoli ha introdotto il big match della decima giornata di Serie A ed ha ribadito alcuni concetti sul lavoro di Antonio Conte: “Sfida Scudetto? Parlare di questo è un po’ prematuro ma è una Sfida tra due grandi squadre su un palcoscenico importante.

Sappiamo da dove siamo partiti e abbiamo consapevolezza di quello che stiamo facendo. Ci sono squadre più attrezzate di noi e siamo concentrati su noi stessi.

Manna ha poi sottolineato la concentrazione dei ragazzi partenopei in questo periodo e cosa si augura per il futuro: “Le difficoltà fanno parte sempre del percorso di crescita, stiamo facendo il nostro anche con fatica. Stiamo lavorando, siamo umili e concentrati per ottenere il massimo. Affrontiamo una squadra forte ma non guardiamo in questo momento la classifica”.

Sul lavoro svolto nel corso dell’estate, ha affermato: “Noi siamo partiti da un ripristino del gruppo storico per aggiungere giocatori, arrivati però a fine mercato. Abbiamo dei margini di miglioramento, siamo felici di quello che stiamo facendo ma siamo consapevoli che arriveranno delle difficoltà”.