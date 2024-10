Milan in emergenza contro il Napoli: altri guai per Fonseca

Milan praticamente in emergenza contro il Napoli a causa della defezione dell’ultima ora: Fonseca non potrà contare sul suo top player

Polemiche e sorprese per Milan-Napoli. A seguito del rinvio del match tra i rossoneri ed il Bologna, che si sarebbe dovuto disputare lo scorso weekend, Fonseca non può schierare Theo Hernandez e Reijnders che dovranno scontare le rispettive squalifiche.

Oltre questo problema, gli scorsi giorni si è fermato anche Gabbia, il difensore rivelazione di quest’inizio di stagione per il Milan. Titolare e anche convocato da Spalletti per la Nazionale. Poi il caso Leao, che continua a far discutere per il suo atteggiamento in campo e fuori. Infine, l’ultim’ora: Pulisic out per Milan-Napoli.

Infatti, il centrocampista americano è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un’influenza che l’ha praticamente messo KO. Il giocatore seguirà la partita, ma non scenderà in campo dall’inizio a causa del suo stato febbricitante. Si tratta di una perdita importante per l’allenatore portoghese, che evidentemente dovrà fare a meno di diversi titolari. Il Napoli, invece, ha lasciato a casa Lobotka e Contini. Il regista slovacco sarà sostituito da Gilmour.

Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata;

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia