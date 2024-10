Mercato Napoli, l’obiettivo arriva dalla Premier: Manna lavora ad un colpo incredibile!

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. La società starebbe monitorando un importante profilo in vista dei prossimi mesi.

La stagione del Napoli è partita alla grande. Ad oggi, gli azzurri occupano la prima posizione in classica con ben quattro punti di vantaggio sull’Inter e cinque sulla Juventus. A favorire ulteriormente la squadra è stato proprio il pareggio spettacolare arrivato nel Derby d’Italia. Attualmente, Antonio Conte e i suoi ragazzi sono padroni del proprio destino, anche se la stagione è ancora molto lunga. Ciò che sorprende, però, è la forza dei partenopei che sanno lottare e soffrire allo stesso tempo, e basti ripensare alle ultime due vittorie sofferte contro Empoli e Lecce.

Da domani, però, la musica sarà ben diversa. Infatti, ad attendere il Napoli ci sarà il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri apriranno un tour de force al quale dovrà sottoporsi la squadra di Antonio Conte e solo dopo il momento “difficile” sarà possibile sancire i veri obiettivi. Intanto, il tecnico possiede una squadra importante capace di fare bene nei diversi impegni. Oltre a ciò, però, la società starebbe lavorando per aumentare ancor più le risorse a disposizione dell’allenatore. Nelle ultime ore, un vecchio obiettivo sarebbe tornato nel mirino del DS Manna.

Chiesa torna di moda per il Napoli: a gennaio può lasciare il Liverpool!

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata. Durante l’estate, la società azzurra ha messo a segno diversi colpi internazionali che hanno aumentato il rendimento del gruppo. Come riportato dal quotidiano inglese “CaughtOffside” il mercato del DS Manna in Premier League non sarebbe ancora terminato. Infatti, nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Federico Chiesa. Sebbene l’esperienza del giocatore in Inghilterra siano iniziata da pochissimi mesi, non è assolutamente da escludere un possibile addio a gennaio.

L’ex Juventus ha collezionato pochissimi minuti con la maglia del Liverpool, e il motivo principale sarebbe dettato dalla condizione fisica. Intanto, però, sarebbe nata l’ipotesi di una possibile cessione in prestito a gennaio. L’esterno italiano avrebbe già aperto a tale possibilità, ancora più perché non sarebbe soddisfatto dell’inizio di stagione.

Il giocatore piace al Napoli da diverso tempo, e in modo particolare al DS Manna che lo segue da mesi. Oltre al club azzurro, però, ci sarebbe anche il Milan. Infatti, la società lombarda starebbe fiutando un possibile colpo in prestito e vorrebbe anticipare la concorrenza partenopea. Naturalmente, l’ultima parola spetterà al classe 1997 e al Liverpool.