Lobotka out per Milan-Napoli? In arrivo la sentenza definitiva: cosa trapela

È in arrivo la decisione definitiva su Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco è alle prese con il recupero dall’infortunio patito in Nazionale nel corso dell’ultima sosta.

È un lunedì decisamente elettrizzante con il Napoli: lo scoppiettante pareggio tra Inter e Juve con quattro reti a testa ha consegnato agli azzurri l’allungo ulteriore in classifica. Ora il secondo posto in classifica (preso in custode dai nerazzurri) dista quattro punti, motivo per cui potrebbe assumere connotati ancora più importanti il big match contro il Milan, in programma per martedì sera allo stadio San Siro. Contro i rossoneri, Antonio Conte ha la possibilità di mandare un altro messaggio a tutta la Serie A, pur considerando che, citando il tecnico stesso, a Milano “non sarà una passeggiata di salute”.

Si attendono in queste ore ulteriori novità per quanto riguarda le ultime di formazione. Ciò che appare fuori discussione è il ritorno in campo da titolare sia di Khvicha Kvaratskhelia che di Matteo Politano, pronti a riprendersi il posto occupato rispettivamente da David Neres e Cyril Ngonge in occasione di Napoli – Lecce. Che ne sarà invece del centrocampista Stanislav Lobotka? L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport sembra sbilanciarsi circa l’assenza dello slovacco, con Billy Gilmour pronto nuovamente a prendersi la cabina di regia, così come successo già negli ultimi due impegni contro Empoli e Lecce.

News Napoli calcio, Lobotka ancora out contro il Milan: pronto Gilmour

Stanislav Lobotka, con ogni probabilità, sarà ancora non disponibile in vista della sfida tra Milan e Napoli. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, contro i rossoneri dovrebbe esserci nuovamente l’ex Brighton Billy Gilmour.

Di seguito, quanto riportato dal medesimo quotidiano a tal proposito:

“Partita delicatissima, molto complessa e piena di significati emotivi e pratici, di classifica, che il tecnico andrà a giocarsi senza il suo regista principe: Lobotka non recupera, proverà a tornare domenica per la sfida delle 12.30 con l’Atalanta al Maradona, ma a Milano toccherà ancora a Gilmour dirigere le operazioni”.

Niente da fare, salvo sorprese, dunque per l’ex Celta Vigo, che a questo punto spera di tornare arruolabile nell’altro big match contro l’Atalanta. Intanto, Gilmour avrà di nuovo l’occasione di confermare le buone impressioni avute in occasione di Napoli – Lecce, in cui l’ex Brighton è stato capace di offrire una prestazione di ottimo livello, rassicurando i tifosi in vista anche della sfida di Milano contro la squadra di Paulo Fonseca.