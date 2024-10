“Il Napoli e il Comune lavorano sullo stadio Maradona”: le parole dell’esperto sono un segnale!

Negli ultimi mesi, si è parlato tanto dello stadio Diego Armando Maradona. Nelle ultime settimane, sono giunte notizie incoraggianti per il Napoli e per la città.

Lo stadio Diego Armando Maradona resta sempre oggetto di discussione. Da diversi mesi, sono in corso i colloqui tra il Comune e il presidente De Laurentiis per il raggiungimento di un accordo legato ai lavori. Nelle ultime settimane, si è detto tanto con il patron che starebbe addirittura pensando ad una nuova costruzione.

In realtà, però, ai microfoni di “SpazioNapoli Talk” sono emersi dettagli molto importanti. Infatti, venerdì della settimana scorsa, è intervenuto il Capogruppo Partito Democratico Comune di Napoli, Gennaro Acampora. Quest’ultimo, ha trattato temi molto importanti legati alla città e allo stadio Diego Armando Maradona.

Gennaro Acampora, Capogruppo Partito Democratico Comune di Napoli, è intervenuto ai nostri microfoni durante la trasmissione “SpazioNapoli Talk” analizzando alcuni temi legati allo stadio Diego Armando Maradona e non solo. Di seguito le sue parole.

“Le nuove infrastrutture sportive come volani di rilancio della Città, in vista di importanti appuntamento come “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”, tra le quali non poteva mancare lo Stadio Maradona. Nel rispetto dell’iter previsto dalle normative nazionali in materia di stadi, ho spiegato come l’Amministrazione Comunale stia lavorando per rinsaldare il rapporto con la SSC Napoli, verso la quale non c’è mai stata alcuna preclusione ma volontà di collaborare in maniera chiara e produttiva”.

Sulla nuova costruzione: “La nuova Arenapoli dedicata agli eventi e al basket, che sorgerà a ridosso del Centro Direzionale, nell’area dell’ex mercato Ortofrutticolo, rilanciandola dopo anni d’abbandono ed immobilismo.

Grazie al lavoro sinergico realizzato, nella primavera 2025 l’aggiudicazione dovrebbe essere completata, dopodiché partiranno i lavori ed entro 18-24 mesi la struttura dovrebbe essere pronta ad accogliere i primi eventi e le prime gara casalinghe della “Napoli Basket”.

Sulle idee: “Lo sport può e deve essere tra i principali strumenti per rilanciare la città, rappresenta un’offerta formativa e di socialità per i ragazzi, lavoro e sviluppo urbano”.