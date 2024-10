“Khvicha non si è sentito tenuto in considerazione”: rinnovo Kvara, spunta il retroscena

Il retroscena svelato in queste ore è legato al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato in diretta a Radio Marte.

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia resta al centro del dibattito. Si è parlato tantissimo in questi giorni della situazione, anche durante la conferenza stampa di Antonio Conte al quale è stato chiesto cosa pensasse della situazione legata al georgiano: “Io non vado oltre e non voglio che il calciatore vada oltre, come i media e tutti, al di là che si raggiunga o meno l’accordo, lui deve essere totalmente concentrato come sta facendo. Non vedo problemi, chi vivrà vedrà”, ha detto l’allenatore senza troppi giri di parole.

Le parti, però, sono in attesa di un incontro che potrebbe essere decisivo per definire concretamente la situazione. Eppure, in queste ore è emerso un retroscena legato proprio a Kvara e come avrebbe reagito riguardo la posizione assunta dal Napoli già negli scorsi mesi, quando il georgiano aveva già avanzato delle proposte di rinnovo alle quali, però, il club partenopeo non ha mai risposto in maniera positiva.

Rinnovo Kvara, il retroscena svelato in diretta

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sulla situazione legata al rinnovo di Kvara, svelando un retroscena sul recente passato legato alle richieste del georgiano e la presa di posizione del club azzurro.

“Sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia la verità è che, al di là della distanza, c’è una forte rigidità, soprattutto da parte del giocatore, perché non si è sentito tenuto sufficientemente in considerazione prima dell’estate, quando chiedeva cifre alte ed il Napoli non ha mai voluto assecondarlo”, ha detto Marchetti.

“Ora, però sul piatto c’è una proposta importante di De Laurentiis, ma manca l’intesa”, ha poi specificato il giornalista di Sky Sport. Ad oggi, va detto, sembra davvero difficile che il Napoli possa aumentare la proposta al calciatore, anche in relazione a quella che è una scelta di non andare oltre una certa cifra per dare un limite al tetto ingaggi.