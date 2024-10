Mercato Napoli, il Milan pensa a Raspadori e non solo: nel mirino anche un obiettivo azzurro

Si scalda il duello tra Milan e Napoli: rossoneri con il mirino puntato su Raspadori e sulla rivelazione del campionato che stuzzica Manna.

Ore caldissime per Milan e Napoli, pronte ad affrontarsi nel magnifico palcoscenico di San Siro tra poco più di 48 ore. C’è tantissima attesa per il big match tanto discusso nelle ultime ore, ma il giudice finale sarà il terreno di gioco. Attenzione, però perché la gara di martedì potrebbe regalare interessanti sviluppi di calciomercato: ai rossoneri piace Giacomo Raspadori, attaccante che potrebbe ricevere la corte della dirigenza nelle prossime settimane. Ma non è finita qui, poiché il club rossonero ha il mirino puntato a uno dei giocatori più interessanti di questo inizio campionato, che stuzzica anche l’interesse di Manna: il duello di mercato si appresta a intensificarsi.

Calciomercato, intreccio tra Milan e Napoli: i rossoneri pensano a Raspadori e Bonny

Sono ore molto importanti per Milan e Napoli. Oltre all’imminente e affascinante incontro in programma martedì sera proprio tra le due formazioni, le due società sono prontamente al lavoro in ottica mercato. Secondo quanto riferito dalla redazione di TMW, infatti, il Diavolo potrebbe bussare alla porta dei partenopei con l’obiettivo di strappare Giacomo Raspadori ad Antonio Conte. Ma non è finita qui, poiché i rossoneri sarebbero interessati anche a Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma che piace particolarmente anche al Napoli. Di seguito quanto sottolineato dal noto portale:

“Raspadori in prospettiva potrebbe essere un profilo perfetto ma per acquistarlo serve una super offerta. È per questo il Milan sta osservando con interesse anche Bonny del Parma, che tra l’altro piace pure al Napoli”.

Il duello di mercato tra le due società in chiave Raspadori potrebbe, dunque, iniziare a riscaldarsi proprio in occasione della gara di San Siro con i primi colloqui. Situazione decisamente differente quella che riguarda il bomber del Parma, identificato dal tecnico azzurro come perfetto erede di Romelu Lukaku. Le caratteristiche dei due giocatori si avvicinano notevolmente e la giovane età del francese – classe 2003 – permette al club di De Laurentiis di scatenare la propria fantasia.

D’altra parte, ci sarà bisogno di un’importante uscita che permetta al centravanti dei ducali di raggiungere eventualmente le pendici del Vesuvio. A fargli spazio potrebbe essere proprio Jack Raspadori, in estate cercato anche dal Marsiglia. L’attaccante della Nazionale fa gola ai rossoneri, ma ci sarà bisogno di presentare una convincente offerta alla compagine napoletana.