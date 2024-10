Calciomercato Napoli, Milan su Raspadori: Ibrahimovic tenta la beffa

Gli azzurri devono correre ai ripari, il Milan vuole fare un’offerta per Giacomo Raspadori: arriva la risposta dei partenopei.

Il Napoli ha -mai come quest’anno- una rosa davvero lunga anche in panchina, i partenopei possono contare su degli ottimi giocatori per le sostituzioni quando si devono spaccare le partite. David Neres è un chiaro esempio di quanto siano importanti tutti i calciatori per Antonio Conte, non solo i primi undici che giocano come titolari dal primo minuto di gioco. Un calciatore che solitamente non parte da titolare è finito nel mirino del Milan.

il Diavolo vorrebbe infatti acquistare Giacomo Raspadori dal Napoli. L’ex Sassuolo ha sempre disputato ottime partite nell’anno dello scudetto e a Milano lo ricordano bene visto che ha uno score positivo con San Siro. I rossoneri cercano un investimento sicuro e il classe 2000 italiano potrebbe fare al caso del club in Via Aldo Rossi. Il Napoli sa già cosa fare con Raspadori, acquistato per 35 milioni di euro per sostituire un certo Dries “Ciro” Mertens.

Non solo Raspadori, il Milan tenta lo sgarbo al Napoli con Bonny

Il Napoli ha un interesse nei confronti del centravanti francese del Parma Bonny. Interesse che va oramai avanti da parecchio tempo e che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Gli azzurri avrebbero anche pensato di acquistare il centravanti a gennaio per poi lasciarlo i successivi sei mesi in prestito ai crociati. Oltre alla Juventus che si è inserita con prepotenza sul calciatore vi è anche la dirigenza rossonera.

Il Milan ha nei suoi piani quello di prendere uno tra Raspadori e Bonny, lo sgarbo ai partenopei è dunque premeditato per i rossoneri. Il club meneghino ha messo sul proprio taccuino il nome di Giacomo Raspadori e Ange-Yoan Bonny (quest’ultimo, tra l’altro, interessa anche al Napoli). A scriverlo è Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, nel suo editoriale della domenica.