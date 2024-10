Non basta un immenso Totè: Napoli Basket cade anche a Milano

Quinta giornata di LBA, con Olimpia Milano che ospita Napoli Basket: resoconto e tabellino del match

Senza coach Messina in panchina, fermato da un otite, l’Olimpia Milano si riscatta dalla sconfitta in Eurolega e dà continuità alle buone prestazioni offerte in campionato. Napoli si presenta al Forum senza Pangos e il nuovo acquisto Erick Green.

Primo quarto

Napoli troppo fallosa, manda presto ai tiri liberi Milano. Troppi backdoor presi in area e sotto canestro si sente tutta la fisicità della formazione milanese. Gli azzurri di Milicic provano a rispondere con una tripla realizzata da Dreznjak, ma le percentuali a fine primo quarto sono terribili dall’arco: 17%. 20-13

Secondo quarto

Tripla Bortolani appena inizia il secondo quarto. Risposta con alley-oop di Toté. Tante palle perse per Milano, ma gli azzurri faticano a sfruttare gli errori. Napoli si aggrappa a Copeland, che si sblocca con un tiro da tre allo scadere dei 24 secondi. Ma Milano non molla la presa e Caruso manda in tilt Toté rubandogli una sanguinosa palla che costa un time-out a Milicic. L’uscita dalla sospensione è incredibile: Copeland si sblocca definitivamente e mette a segno due triple di fila. Napoli accorcia a -2. L’Olimpia prova a scappare nuovamente, ma sono tanti gli errori di gestione. Gli Azzurri restano ancora in partita, con tanto cuore e l’orgoglio richiesto da coach Milicic. 39-35

Terzo quarto

Pronti via, Totè ne fa 7 di fila. Manning regala due punti a Milano dopo un’ottima difesa: è la sua quarta palla persa della partita. De Nicolao sbaglia l’appoggio in contropiede per il vantaggio. Tre pessime gestioni del possesso portano Milano ad allungare ancora. Milicic ferma il tempo con un time-out necessario. Napoli rompe il parziale di 10-0 grazie a Totè, ma l’Olimpia mantiene a distanza i partenopei. Nel finale di terzo quarto arriva un super canestro di De Nicolao che riapre le speranze degli Azzurri. 66-61

Quarto quarto

Milicic apre gli ultimi dieci minuti con il doppio play, risparmiando Totè: il migliore dei suoi. Bortolani allunga ancora con una tripla dall’angolo. Risposta di Williams dall’arco, ancora -5. Anche Flaccadori da tre. Milano sfrutta i mismatch e tenta un nuovo allungo. Dall’altra parte, Napoli continua a sbagliare tanto, specialmente da tre. Ma resta a galla, nonostante la squadra di casa provi continuamente a strappare. A 2 minuti dalla fine, altra palla persa, questa volta da parte di Treier. Gli azzurri hanno fatto di tutto per rimontare, ma la differenza della panchina lunga dell’Olimpia ha fatto chiaramente la differenza. Brooks termina con 20 punti, Mirotic con 13. Un immenso Totè dai 23 punti non basta. La squadra di coach Milicic chiude con 10/33 da fuori. Percentuali ancora poco soddisfacenti per una squadra che fa del tiro da tre un punto di forza.

Tabellino

Olimpia Milano: Brooks 20, Mirotic 13, Flaccadori 11, Bortolani 9, Nebo 9, Caruso 8, Leday 8, Tonut 7, Dimitrijevic 4.

Napoli Basket: Totè 23, Dreznjak 14, Copeland 12, Williams 10, Saccoccia 8, Manning 7, De Nicolao 4, Woldetensae 2, Treier 2.